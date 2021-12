Înmatriculările de persoane fizice şi juridice au crescut semnificativ în acest an. Date oficiale ONRC

Din totalul respectiv, 96.421 sunt societăţi cu răspundere limitată (SRL). Totodată, cele mai multe înmatriculări au fost înregistrate în următoarele locații:

Municipiul Bucureşti: 22.215 de înregistrări, o creștere de 26,84%, comparativ cu ianuarie – noiembrie 2020;

județul Cluj: 8.039 de înregistrări, o creștere de 51,68%, comparativ cu ianuarie – noiembrie 2020;

județul Timiş: 6.608 de înregistări, o creștere de 45,74%, comparativ cu ianuarie – noiembrie 2020;

județul Ilfov: 6.579 de înregistări; o creștere de 30,17%, comparativ cu ianuarie – noiembrie 2020.

Unde a fost numărul cel mai mic de înmatriculări?

La polul opus, numărul cel mai mic de înmatriculări a fost consemnat în următoarele locații:

județul Covasna: 1.016 de înregistrări, o creștere de 33,86%, faţă de primele 11 luni din anul anterior;

județul Ialomiţa: 1.046 de înregistrări, o creștere de 41,35%, faţă de primele 11 luni din anul anterior;

județul Călăraşi: 1.174 de înregistrări, o creștere de 21,41%, faţă de primele 11 luni din anul anterior.

Domeniile în care au fost realizate cele mai multe înmatriculări sunt: comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor (27.756, +11,34% de la an la an), construcţii (15.283; plus 19,62%) şi agricultură, silvicultură şi pescuit (15.111; +284,31%), potrivit datelor centralizate de ONRC.

În noiembrie 2021 au fost înmatriculate 10.312 de persoane fizice şi juridice, cele mai multe în Bucureşti (2.240) şi în judeţele Cluj (644), Ilfov (560) şi Timiş (526).

ONRC: Peste 4.300 de firme și PFA sunt afectate de insolvență

Anterior, cifrele publicate de ONRC arătau că cifra societăților comerciale şi persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate în insolvenţă a crescut cu 6,9% în primele nouă luni ale acestui an, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2020, când erau înregistrate 4.307 de insolvenţe.

Astfel, cele mai multe firme şi PFA-uri intrate în insolvenţă au fost înregistrate în Capitală. Aici, cifra este de 797, în scădere cu 9,64% faţă de intervalul ianuarie – septembrie 2020, când au fost înregistrate 882 de insolvenţe.

Pe următoarele locuri în ierarhia insolvenţelor se află judeţele Cluj, cu 360 de insolvenţe (plus 53,19%), Bihor – 306 (plus 9,68%), Timiş – 210 (la fel ca în primele 9 luni din 2020), Iaşi – 162 (plus 13,29%) şi Prahova – 142 (plus 16,13%), arată cifrele publicate pe site-ul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).

Cele mai puţine insolvenţe s-au înregistrat în judeţele Harghita (15), Covasna (17) şi Tulcea (18). Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de insolvenţe a fost consemnat în comerţul cu ridicata, amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, respectiv 1.260 (plus 5,88%), în construcţii – 719 (plus 11,3%) şi în industria prelucrătoare – 533 (plus 11,51%).

În septembrie 2021, au fost înregistrate 459 de insolvenţe, cele mai multe în București (89) şi în judeţele Bihor (31), Cluj (31) şi Iaşi (26).