Nu va exista nicio negociere! Anunțul venit acum despre rotativa guvernamentală. Rareș Bogdan: Nu se pune problema

Europarlamentarul Rareș Bogdan a vorbit despre rotativa guvernamentală care va avea loc în luna mai a acestui an, subliniind că nu va exista nicio negociere. Concret, rotativa se va face ”pe formula care a fost parafată”.

„Vorbim de un protocol care inseamna o coalitie tripartita care s-au pus la masa si au inteles ca e nevoie sa ia masuri pentru a oferi stabilitate Romaniei. Conform protocolului, in mai va urma sa existe o rocada intre PSD si PNL la nivel de prim-ministru, iar mai departe si intre ministere. Daca va exista intelegere si intelepciune si, de buna-voie si cum mult bun simt, se va ajunge la concluzia ca sunt ministri care sa faca un pas in spate si sa vina altii, se va ajunge la un acord”, a declarat prim-vicepreședintele Partidului Național Liberal (PNL), pentru Realitatea Plus.

De asemenea, el a mai spus că PNL nu va ieși de la guvernare, subliniind că Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu au o relație foarte bună la nivel de președinți de partid și că se vor pune la masă pentru a putea lua eventualele măsuri benefice pentru partidele Coaliției.

”Nu se pune problema iesirii de la guvernare (a PNL -n.r.). Stiu ca exista o relatie foarte buna intre dl Ciolacu si dl Ciuca la nivel de presedinti de partid. Cand cei doi se vor pune la masa si vor stabili ca acest protocol nu reprezinta „Tablitele lui Moise” si ca pot sa existe schimbari benefice pentru partidele Coalitiei ,atunci se vor lua masuri (…)”, mai spune acesta.

Rotativa va avea loc peste 4 luni

Europarlamentarul Rareș Bogdan a mai spus că nu va comenta ce are de spus Zetea sau Stănescu, subliniind că i se pare nepotrivit să se vorbească despre un document parafat de trei partide.

”Nu comentez nici ce spune dl Zetea, nici dl Stanescu. Mi se pare nepotrivit sa vorbim de un document parafat de 3 partide. Nu inteleg de unde au pornit discuțiile, nici de unde a pornit demersul lui Stanescu.

Rotativa este peste 4 luni de zile. Pana atunci Romania are de infruntat o perioada destul de dificila, deci discutia mi se pare cumva ca am cauta un subiect care, de fapt, nu exista. Ar fi pentru prima data cand partidele angrenate intr-o coalitie hotaresc ca dupa o perioada sa faca rocada la nivel de premier”, mai spune Rareș Bogdan.

PNL își va respecta cuvântul

Europarlamentarul a mai declarat pentru sursa anterior citată că PNL se va ține de cuvânt și va semna și parafa toate documentele, subliniind că este vorba de maturitate și de echilibru.

”PNL isi va respecta cuvantul dat si toate documentele parafate si semnate. E o dovada de maturitate si de echilibru. Daca exista ministri care nu ating performantele, trebuie scosi din guvern rapid. Nu consider ca in Cabinetul Ciuca exista ministrii foarte performanti, performanti, mai putin performanti sau prosti. Daca ar fi ministri mai putin performanti, ar trebui scosi din guvern imediat”, a precizat acesta.

Rolul UDMR la guvernare

Nu în ultimul rând, europarlamentarul liberal a fost întrebat de ce era nevoie de UDMR la guvernare, iar acesta a precizat că trebuia să există o largă majoritate.

„Era nevoie de o larga majoritate si de incercarea de a nu provoca tensiuni suplimentare avand in vedere ca Romanai se afla intr-o situatie destul de imprevizibila peste ceva timp.

Am semnat un protocol, am intrat la guvernare impreuna. PNL va respecta intocmai protocolul. Protocolul se respecta pana la ultima virgula. PNL va ceda Fondurile europene si Justitia si va primi pozitia de vicepremier, ministerul Transporturilor, Ministerul de Finante si secretarul general al guvernului. Noi nu vom negocia nici macar un punct. PNL nu va pune nici macar piciorul lateral de la aceasta chestiune.

Nu e problema mea ce au declarat Stanescu sau Ciolacu.

In cazul in care colegii de guvernare doresc ca dl Grindeanu sau altcineva sa ramana la Transporturi, dl Caciu sau alticineva sa vina la Finante, atunci noi consideram ca nu se va face rotativa si dl Ciuca va ramane premier.

Pozitia mea, a lui Dan Motreanu, a Alinei Ghorgiu, a lui Gheorghe Falca, a lui Vasile Blaga e asta (fara negocieri – n.r.).

Dorinta noastra este sa venim cu valoare in guvern astfel incat sa aducem beneficii romanilor. Intransicenta pe protocol. E pozitia mea. Nu voi vota altceva. Ne respectam cuvantul dat si respectam un document. Asta nu insemana ca PNL nu va lua o alta hotarare, desi ma indoiesc ca va face asta”, a mai spus liberalul.