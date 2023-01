Jurnalistul Ion Cristoiu a declarat că toată această isterie privind armele nucleare face parte din propaganda de război, care include, de asemenea, ridiculizarea adversarului și compararea acestuia cu un criminal.

Contraofensiva ucraineană nu prea se vede

„Sunt elemente de propagandă, dacă citești propaganda războiului sfânt dusă de Antonescu, vei găsi aceleași elemente, rușii erau înapoiați, violatori, iar după 23 august au devenit eroi.

Schimbarea (în discursul presei) are și o explicație logică, la 30 august am fost anunțați că începe contraofensiva. Au folosit propagandă de război, au cucerit jumătate de orășel, și gata, mare victorie. La ora actuală suntem în ianuarie, unde e contraofensiva?

În momentul în care Stalin a pornit contraofensiva după Stalingrad, în momentul în care au intrat nemții, s-a mutat toată industria de război în Ural, și s-a lucrat non stop. Când s-a pornit contraofensiva, Stalin avea niște resurse uriașe. Are Zelenski forță umană și materială să aibă o contraofensivă? Ceilalți au”, a declarat Ion Cristoiu.

Se poate face armistițiu numai dacă renunță ucrainenii

În opinia sa, se va ajunge la pace în Ucraina doar în momentul în care Kievul se decide să renunțe. Ucraina nu are forță să învingă Rusia, iar „Occidentul nu face decât să ajute propaganda lui Putin”, punctează Ion Cristoiu.

„Eu nu văd ieșire. Ucraina nu are șanse să îl învingă pe Putin nici dacă se formează acea coaliție multinațională. O coaliție multinațională înseamnă, cum ziceau nemții în 1942, când au început ofensiva de vară, și s-a numit Liga Națiunilor. Aliații i-au împiedicat pe nemți. Am o țară care este Rusia, care este în război de aproape un an, unde s-au învățat multe lucruri pe teren, și vine coaliția alcătuită din francezi, polonezi, români.

Cine conduce coaliția asta? Generali americani cu experiență în Irak? Aia nu e experiență. Adversarul este deja mobilizat, are experiență, vine și Belarusul. Să spunem că francezii trimit 5000 de oameni, dar au aia chef să lupte? În prima seară e veselie, cântece, apoi realizezi că pe front trebuie să mori.

Românii se vor confrunta pe teren cu tot ceea ce înseamnă război, de la păduchi la ploaie. În primăvara lui 1944 noi nu ne-am apărat nici un metru din teritoriul nostru național, toți așteptau să se împace cu cotropitorul.

Una este să fii ucrainean și să îți aperi teritoriul, și ala este să fii francez și să mori pentru alt stat, nu vor fi dispuși să moară pentru democrație. Armistițiu se poate face numai dacă renunță ucrainenii”, explică jurnalistul.

Minoritățile române și ruse din Ucraina sunt exploatate

În ceea ce privește situația minorităților din Ucraina, Ion Cristoiu spune că „rușii și românii sunt exploatați” și ar fi normal ca Uniunea Europeană să-l avertizeze pe Volodimir Zelenski în această privință.

„Drepturile minorităților au dus la prăbușirea comunismului. Drepturile minorităților sunt mai importante decât dreptul la libera exprimare. Țările care s-au desprins au păstrat o ură față de ruși. Normal ar fi acum ca UE să îl smotocească pe Zelenski în legătură cu drepturile minorităților, nu contează că e război, trebuie respectate drepturile minorităților.

Inițial a existat un tratat la Minsk care prevedea transformarea Ucrainei într-o republică federală în care zona Donbas se proclama ca republică și funcționa precum republicile federale din Germania, dar asta nu s-a respectat”, a mai spus analistul politic Ion Cristoiu.

Știrile false din Ucraina sunt pregătite pentru un anumit scop

De asemenea, Ion Cristoiu spune că „90% din fake-news-urile despre războiul din Ucraina contrazic minima inteligență” și toate sunt „pregătite pentru anumit scop”.

„Fake-news-urile nu sunt numai știri false, sunt știri pregătite pentru a fi viralizate, pentru a face parte dintr-o campanie. În cazul de față sunt știri pe care presa militarizată le dă pentru că știe că sunt false, și sunt pregătite pentru un anumit scop. Minima logică spunea că Rusia nu avea nici un rost să cucerească Kievul, nu au vrut să îl cucerească niciodată”, a mai declarat Ion Cristoiu în podcastul EVZ Play.