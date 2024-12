Elena Lasconi a relatat că a avut o discuție cu premierul Marcel Ciolacu, care și-a exprimat îngrijorarea cu privire la pierderile financiare ale României. Acesta i-ar fi spus că lipsa de fonduri ar putea afecta plata pensiilor și salariilor, menționând că investitorii încep să își înghețe afacerile, iar bursa este în scădere. Lasconi a susținut că România nu își poate permite să renunțe la parcursul său pro-european și pro-NATO doar din cauza unor mesaje manipulative propagate pe platforme precum TikTok.

Candidata USR a descris actuala situație drept cel mai dificil moment pentru România de la Revoluția din 1989. Ea a susținut că țara ar fi ținta unui așa-zis „război hibrid”, alimentat de ceea ce ea descrie drept „manipulare rusă”. Totodată, a spus că direcția corectă pentru România rămâne apartenența la NATO și Uniunea Europeană. Potrivit acesteia, România trebuie să rămână fermă, să își întărească structurile de securitate și să nu cedeze presiunilor.

„Eu cred că în momentele grele, în momentele critice nu trebuie să îngenunchezi. Trebuie să stai drept, să îți păstrezi calmul și să iei decizii înțelepte. Eu am văzut oameni speriați. Am fost printre oameni și răspund și presei, ceea ce nu se poate spune și despre contracandidatul meu. E cel mai greu moment după 1989 pentru că țara noastră parcă s-ar pregăti cu toți boții și cu toată manipularea rusească să fie pusă pe tava Rusiei. Este îngrijorător. Noi uniți putem învinge. Am reușit să facem asta în ultimii 250 de ani de 10 ori în fața Rusiei. Noi nu trebuie să cedăm. Direcția noastră este NATO și Uniunea Europeană.

NATO pentru securitate, pentru că nimeni nu o să-și permită să atace România dacă suntem în NATO. Eu văd de cealaltă parte că se discută să ieșim din NATO. Se discută să se facă armata obligatorie. Cred că armata României trebuie întărită în următorul fel: militarii trebuie să fie plătiți mai bine, poate să avem mai mulți militari profesioniști, să achiziționăm tehnologie de ultimă generație. Același lucru ar trebui să îl facem cu polițiștii și cu jandarmii și cu serviciile. Eu știu sigur că în toate aceste structuri există oameni patrioți și profesioniști”, a declarat Elena Lasconi la Antena 3.