Miercuri, pe 15 ianuarie, Tanczos Barna a fost întrebat despre rezultatele discuției din cadrul coaliției, desfășurată în luna decembrie, referitoare la posibilitatea comasării impozitului pe venit cu contribuția la sănătate. Această măsură, conform declarațiilor anterioare ale liderului UDMR, Kelemen Hunor, ar fi determinat o creștere a taxării muncii cu 3%.

Ministrul Finanțelor a mai precizat că de la ANAF, vor fi aduse încasări suplimentare de peste 26 de miliarde de lei.

Întrebat dacă își va da demisia dacă vor crește taxele și impozitele, Tanczos Barna a asigurat că acest lucru nu se va întâmpla. El a adăugat că nu îi place să răspundă nici cu funcția, nici cu tatuajul, făcând referire la tatuajul premierului Marcel Ciolacu. La începutul anului, șeful Executivului a publicat pe TikTok un videoclip în care își dezvăluie un tatuaj temporar pe mână, cu mesajul „Nu se mărește TVA-ul”.

Întrebat dacă taxele și impozitele ar putea crește în 2026, ministrul Finanțelor a spus:

Ministrul Finanțelor, a declarat, de asemenea, că economia României este stabilă, evidențiind mai mulți indicatori macroeconomici care se află pe un trend ascendent. Acesta a subliniat că produsul intern brut (PIB) înregistrează o creștere constantă, colectarea veniturilor este în continuă îmbunătățire, iar rata inflației se află, de asemenea, pe un drum constant descendent.

”România are o economie stabilă, are o economie robustă şi sunt câteva indicatori macro-economici care sunt pe creştere constantă. Avem creşterea PIB-ului constantă. Avem creşterea colectării constantă. Avem creşterea procentului veniturilor la buget din PIB constantă. În acelaşi timp avem o reducere a inflaţiei constantă. Aceşti indicatori, încasările ANAF în valoare nominală şi reală cresc an de an. Şi o să punem şi mai multe presiune pe ANAF pentru a asigura şi o îmbunătăţire calitativă pentru a reduce gap-ul de TVA”, a spus acesta.