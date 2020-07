Traian Băsescu spune că românii s-au „plictisit repede de măsuri de protejare” și din această cauză am ajuns în situația de a avea 400 de îmbolnăviri pe zi. De asemenea, acesta a precizat că nu ar ezita nicio clipă să reintroducă starea de urgență dacă situația o va cere, pentru că „românii trebuie feriți cu forța” în această situație.

„Trebuia sa luam masurile, la inceput, cu doua saptamani inainte. Drama e ca le-am incetat prea repede. Starea de urgenta trebuia mentinuta pana pe 15 iunie. Extinderea bolii nu dadea semne ca este ireversibila. Ne-am grabit din populism.

Dupa iesirea din starea de urgenta, Presedintele a transferat responsabilitatile la Guvern. Asta a insemnat revenirea la o stare de imbolnavire incipienta. Trebuiesc lucrurile luate de la capat numai ca nu mai are nimeni curaj sa ia de la capat. Singurul aparator al cetateanului a ramas el insusi si trebuie sa se protejeze, ferindu-se de aglomeratii, purtand masca si incercand sa duca o viata relativ austera, chiar daca se duce la serviciu. La Bruxelles ma duc zilnic la serviciu, nu am vazut unul sa-ti intinda mana, stau la 3-4 metri distanta unul de altul si ne desfasuram activitatea asa. Dar culoarele sunt trasate, unii merg pe stanga, altii pe dreapta, in lifturi de 20 de persoane merg maxim doua persoane. Asa ar trebui facut la noi.

O sa spun ceva ce nu o sa placa. La noi poporul s-a plictisit repede de masuri de protejare impotriva infectarii cu virusul ticalos si cum facem de obicei reusim sa nu fim consecventi. Daca romanii ar fi ascultat de recomandarile autoritatilor, nu am fi ajuns in situatia de azi. Dar si autoritatile, prin balbaieli, si-au sabotat autoritatea.

Eu as multumi lui Dumnezeu ca plafonul asta de 400 sa ramana. Daca lucrurile scapa de sub control, plafonul de 400 va fi o amintire frumoasa. La cum se comporta romanii, da (poate scapa situatia de sub control).

Nu aș ezita (sa institui iar stare de urgență), cu toate înjurăturile. Românii trebuie feriți cu forța, că uite ce fac”, a declarat Traian Băsescu la Digi24.