Cele mai cunoscute titluri, dintre cele românești, sunt Ana, mon amour și Poziția copilului, ambele în regia lui Călin Peter Netzer. Alăturie de ele, mai intra pe Netflix și documentarul România Nemîmblânzită și filmul Să nu ucizi. Paginademedia.ro prezintă lista titlurilor originale și a titlurilor licențiate de pe Netflix, din luna ianuarie, cu mențiunea că unele date se pot schimba.

3 FEBRUARIE 2020

Team Kaylie: Part 3 – NETFLIX PENTRU COPII ȘI FAMILIE

Titlu localizat: Echipa lui Kaylie: Partea 3

E rost de aventură! Alătură-te lui Kaylie, Ray Ray, Amber, Valeria, Chewy, Jackie și altora, în aventurile lor prin lumea prieteniei, flirtului și excursiilor în natură.

4 FEBRUARIE 2020



Tom Papa: You’re Doing Great! – COMEDIE ORIGINALĂ NETFLIX

Titlu localizat: Tom Papa: Viața e minunată!

Un nou program special de stand-up al comedianului Tom Papa.

5 FEBRUARIE 2020



La boda de la abuela – FILM NETFLIX



Titlu localizat: Nunta bunicii



Continuarea filmului „El cumple de la abuela”. Bunica decide să se mărite cu Julio, grădinarul ei mult mai tânăr. Nunta lor stârnește un conflict cultural între familii.

The Pharmacist – DOCUMENTAR ORIGINAL NETFLIX



Titlu localizat: Farmacistul: Miniserial



După moartea tragică a fiului său, un farmacist din Louisiana recurge la măsuri extreme pentru a scoate la iveală corupția agresivă din spatele crizei opioidelor.

6 FEBRUARIE 2020



Cagaster of an Insect Cage – ANIME NETFLIX



Titlu localizat: Cagaster în cușca insectelor: Sezonul 1



La treizeci de ani după ce omenirea a fost decimată de o boală care îi transformă pe cei infectați în insecte însetate de sânge, doi copii luptă pentru supraviețuire.

7 FEBRUARIE 2020



Dragons: Rescue Riders: Season 2 – NETFLIX PENTRU COPII ȘI FAMILIE

Titlu localizat: Dragonii: Salvatorii înaripați: Sezonul 2

Salvatorii înaripați își continuă misiunea de a-i proteja pe locuitorii din Huttsgalor, însă au de-a face cu o nouă amenințare: Axel, nepotul cel isteț al lui Magnus.

Horse Girl – FILM NETFLIX



Titlu localizat: Fata cu caii



O inadaptată cu o pasiune pentru meșteșuguri, cai și seriale despre crime supranaturale realizează că visele ei lucide încep să pătrundă în viața de zi cu zi.

Locke & Key – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Titlu localizat: Locke & Key: Sezonul 1



După uciderea tatălui lor, trei frați se mută într-o casă plină de chei care pot transforma realitatea. O adaptare a benzilor desenate de Joe Hill și Gabriel Rodríguez.

My Holo Love – SERIALE ORIGINALE NETFLIX



Titlu localizat: Holograma mea iubită: Sezonul 1



Ea nu poate recunoaște chipurile oamenilor, așa că trăiește în singurătate. Însă partenerul perfect ar putea fi o hologramă umanoidă, modelată după genialul ei creator.

Who Killed Malcolm X? – DOCUMENTAR ORIGINAL NETFLIX



Titlu localizat: Cine l-a ucis pe Malcolm X?



La câteva decenii după asasinarea liderului afro-american Malcolm X, un activist pornește într-o misiune complexă pentru a afla adevărul, în numele dreptății.

8 FEBRUARIE 2020



The Coldest Game – FILM NETFLIX



Titlu localizat: Un joc rece



În timpul crizei rachetelor cubaneze, un matematician genial e recrutat să participe la meciul de șah dintre America și Rusia și e prins într-un joc mortal de spionaj.

Van Helsing: Season 4 – SERIALE ORIGINALE NETFLIX



Vanessa îmbrățișează o nouă filozofie de viață în timp ce secretele lui Blak-Tek sunt dezvăluite și Sam își urmărește planul malefic: învierea Celui Întunecat

11 FEBRUARIE 2020



CAMINO A ROMA – DOCUMENTAR ORIGINAL NETFLIX



Titlu localizat: Drumul către Roma



Acest documentar este o cronică a realizării dramei „Roma”, regizate de Alfonso Cuarón și câștigătoare a premiului Oscar, incluzând un interviu detaliat cu însuși Cuarón.

Captain Underpants Epic Choice-o-Rama – NETFLIX PENTRU COPII ȘI FAMILIE



În aceast special interactiv, Harold și George au nevoie de abilitățile tale de luare a deciziilor pentru a-l împiedica pe Krupp să pună mâna pe iubita casă din copac.

12 FEBRUARIE 2020



To All the Boys: P.S. I Still Love You – FILM NETFLIX



Titlu localizat: Tuturor băieților: P.S. Te mai iubesc și-acum



Lara Jean și Peter își transpun în realitate idila închipuită, deoarece un alt destinatar al scrisorilor sale de dragoste a intrat în peisaj.

13 FEBRUARIE 2020



Dragon Quest Your Story – ANIME NETFLIX



Titlu localizat: Dragon Quest: Povestea ta

Luca urmează exemplul dat de tatăl lui și încearcă să își salveze mama de maleficul Ladja. Eroul divin care mânuiește sabia zenithiană e singura lui speranță.

Love is Blind – SERIALE ORIGINALE NETFLIX



Titlu localizat: Dragoste pe nevăzute



Poate o legătură emoțională să fie mai puternică decât atracția fizică? Persoane singure încearcă să-și găsească perechea și să se îndrăgostească fără să se vadă la față.

Narcos: Mexico: Season 2 – SERIALE ORIGINALE NETFLIX



Titlu localizat: Narcos: Mexic: Sezonul 2



Félix înfruntă SUA și se confruntă cu urmările acțiunilor sale împotriva agenției naționale antidrog, dar și cu nemulțumirile din interiorul organizației sale.

14 FEBRUARIE 2020



Cable Girls: Final Season – SERIALE ORIGINALE NETFLIX



Titlu localizat: Centralistele: Ultimul sezon: Partea 1



Lidia revine în Spania și vrea să-și regăsească fiica cu ajutorul prietenilor, în timp ce cu toții încearcă să facă față urmărilor războiului civil.

Isi & Ossi – FILM NETFLIX



Titlu localizat: Isi și Ossi



Pentru a-și realiza visul în domeniul culinar, fiica unor miliardari se aliază în beneficiul amândurora cu un băiat crescut cu greu de mama lui singură.

17 FEBRUARIE 2020



The Expanding Universe of Ashley Garcia – NETFLIX PENTRU COPII ȘI FAMILIE

Titlu localizat: Universul în expansiune al lui Ashley Garcia: Partea 1



O adolescentă, ingineră de roboți și rachete, se mută în cealaltă parte a țării pentru a lucra la NASA și pentru a locui cu jovialul ei unchi, fost jucător de fotbal.

19 FEBRUARIE 2020



The Chef Show: Volume 3 – DOCUMENTAR ORIGINAL NETFLIX



Favreau și Choi își îmbrățișează pasiunea pentru mâncare, dar mai important, dragostea lor pentru a aduce oamenii împreună la o masă delicioasă.

20 FEBRUARIE 2020



Spectros – SERIALE ORIGINALE NETFLIX



Un adolescent și prietenii săi sunt prinși într-o înfruntare între vrăjitori brazilieni și spirite japoneze shinto chiar în cartierul lor.

21 FEBRUARIE 2020



Babies – DOCUMENTAR ORIGINAL NETFLIX



Titlu localizat: Bebeluși: Partea 1

Înclinații înnăscute sau dobândite? Acest serial documentar ilustrează faptele științifice care stau la baza modului în care bebelușii descoperă viața în primul lor an.

21 FEBRUARIE 2020



Gentefied – SERIALE ORIGINALE NETFLIX



Trei veri hispanici lasă deoparte neînțelegerile pentru a salva magazinul de taco al bunicului, aflat în cartierul lor din Los Angeles, care suferă o schimbare rapidă.

Glitch Techs – NETFLIX PENTRU COPII ȘI FAMILIE



Titlu localizat: Tehnicienii de glitch: Sezonul 1



Doi adolescenți lucrează la un magazin de jocuri pentru a-și ascunde adevărata slujbă: vânează monștri care au evadat din din jocurile video și au pătruns în lumea reală.

Puerta 7 – SERIALE ORIGINALE NETFLIX



Titlu localizat: Poarta 7



O femeie (Dolores Fonzi) încearcă să scape un club de fotbal argentinian de valul de crimă organizată care îl îneacă. Creat de Martín Zimmerman („Ozark”, „Narcos”).

Pup Academy – NETFLIX PENTRU COPII ȘI FAMILIE



Titlu localizat: Academia cățelușilor



Un grup de cățeluși vorbitori merg la o școală secretă, unde cățelușii devin câini și învață cum să fie cei mai buni prieteni ai omului.

26 FEBRUARIE 2020



I Am Not Okay With This – SERIALE ORIGINALE NETFLIX



Titlu localizat: Nu-mi convine chestia asta



O adolescentă face față complexităților vieții de liceu, familiei și propriei sexualități, dar și noilor sale superputeri. Bazat pe romanul grafic al lui Charles Forsman.

27 FEBRUARIE 2020



Altered Carbon: Season 2 – SERIALE ORIGINALE NETFLIX



Titlu localizat: Carbon modificat. Sezonul 2



Când Takeshi Kovacs revine într-un nou recipient pentru o misiune în Lumea lui Harlan, planeta este răvășită de război și o iubită din trecut pândește din umbră.

Followers – SERIALE ORIGINALE NETFLIX



O actriță aspirantă ajunge pe culmile celebrității datorită Instagramului, iar viața i se împletește cu cea a multor femei din Tokyo, aflate în căutarea proprilor visuri.

Pokémon: Mewtwo Strikes Back—Evolution – NETFLIX PENTRU COPII ȘI FAMILIE

Titlu localizat: Pokémon: Mew 2 contraatacă – Evoluție

Un remake al „Pokemon: Mew 2 contraatacă”, filmul se concentrează pe legendarul Pokémon și misiunea sa de răzbunare pe cei care vor să se folosească de puterile sale.

28 FEBRUARIE 2020



All The Bright Places – FILM NETFLIX



Titlu localizat: Toate acele locuri minunate



În acest film bazat pe romanul omonim, doi adolescenți cu traume emoționale își transformă reciproc viețile. Protagoniștii sunt Elle Fanning și Justice Smith.

Formula 1: Drive to Survive: Season 2 – SERIALE ORIGINALE NETFLIX



Titlu localizat: Formula 1: Viața în viteza a 8-a: Sezonul 2



Piloții, managerii și proprietarii de echipe din Formula 1 trăiesc viața în mare viteză atât pe pistă, cât și în afara ei. Serialul revine cu sezonul 2.

La trinchera infinita – FILM NETFLIX



Titlu localizat: Tranșeul nesfârșit



De teama pedepsei, un spion din vremea Războiului Civil Spaniol stă ascuns în propria casă timp de 33 de ani. Bazat pe fapte reale. Cu Antonio de la Torre, Belén Cuesta.

Restaurants on the Edge – SERIALE ORIGINALE NETFLIX



Trei specialiști în mâncare și design călătoresc prin lume pentru a transforma restaurantele, conectându-le la cultura care se află dincolo de vederile minunate.

Unstoppable – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Titlu localizat: Fete de neoprit

Trei tinere răsfățate din Ciudad de Mexico întâlnesc o femeie periculoasă, care le face să pornească într-o călătorie riscantă, pe parcursul căreia se vor maturiza.

Queen Sono – SERIALE ORIGINALE NETFLIX



O spioană de elită din Africa de Sud (Pearl Thusi) primește o misiune extrem de periculoasă și are de înfruntat și schimbări în relațiile din viața ei personală.

Te-ar putea interesa și: