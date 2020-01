1. Jessica Jones

Ce face un super-erou după ce renunță la acest job? Pentru Jessica Jones, răspunsul este să-și deschidă propria firmă de investigații private. Odată cu lansarea celui de-al doilea sezon al seriei Jessica Jones, fanii MCU se vor bucura nespus. Jessica Jones este diferită de ceilalți apărători de pe Netflix: Daredevil, Luke Cage, și Iron Fist. Aceasta este mai directă, înjură foarte mult și este un adevărat o fată rea, fără a avea nevoie de o identitate secretă.

2. Dear White People

Bazat pe un film cu același nume, Dear White People tratează problema rasială într-un campus universitar din America. Povestea se concentrează pe un grup de studenți afro-americani dintr-un dormitor predominant colorat al Universității Winchester- o ficțiune Ivy League, condus de Samantha White, gazda emisiunii radio Dear White People din campus. Serialul combină comedie, dramă și o privire introspectivă asupra normelor noastre sociale, care, combinate, par a fi ingredientele pentru un spectacol foarte distractiv.

3. Santa Clarita Diet

Joel, Sheila și Abby Hammond sunt familia tipică din Santa Clarita, până când, într-o zi Sheila moare într-un mod neașteptat. Sau nu? Familia trebuie să continue să se comporte normal, pe măsură ce Sheila descoperă noile nevoi și dorințe. Echilibrul unei cariere în domeniul imobiliar, al unei familii, iar acum, cu o soție cu apetit pentru sânge și pentru crimă poate fi prea mult pentru săracul Joel. Dar, cu ajutorul fiului vecinilor, Eric, Joel și Abby încearcă să găsească modalități de a o vindeca pe Sheila înainte de a pierde controlul complet.

4. My Next Guest Needs No Introduction

David Letterman se întoarce cu interviurile sale detaliate, cu unele dintre cele mai mari nume de pe planetă – și, de data aceasta, cu o barbă lungă. Timp de 30 de ani, americanii l-au întâmpinat pe David Letterman în casele lor ca gazdă a seriei Late Show cu David Letterman. Acum, după câțiva ani de la pensionare, Dave este gata să se întoarcă la showbiz. Netflix a produs șase episoade din My Next Guest Needs No Introduction și difuzează câte un episod pe lună.

5. Queer Eye

Cinci bărbați homosexuali îi ajută pe cei hetero să facă față schimbărilor. Netflix reînvie seria de reality Queer Eye cu o distribuție nouă, numită „Fab Five”. Fiecare membru al echipei vine cu propriul stil și talent unic pentru acest serial. Combinând expertiza lor în toate aspectele, de la alimentație și cultură până la modă și îngrijire, aceștia sunt deciși să ajute bărbații să pară fabuloși.

6. Love

O poveste despre un cuplu ciudat care reușește să găsească ceea ce toată lumea caută – dragostea. Chiar de la prima întâlnire cu Mickey și Gus, ai sentimentul că lucrurile nu vor funcționa pentru ei. Gus este stereotipul tipului tocilar, care creează cântece tematice pentru filme și care nu are contact prea mare cu prietenii lui. Mickey este o fată dură, care se luptă cu dependențele sale și încearcă să-și schimbe viața.

7. Lost in Space

Netflix reînvie seria clasică din 1965, despre o familie de exploratori în spațiu a căror navă deviază de la curs. Acţiunea are loc în viitorul nu prea îndepărtat al anului 2048, după ce un meteor se prăbușește pe pământ și semnalează sfârșitul omenirii. Câteva familii norocoase sunt alese pentru a merge în spațiu și a ajuta la instaurarea unei noi lumi.

Robinson este una dintre familiile selectate pentru a face parte din cea de-a 24-a lansare. În timpul călătoriei, un robot extraterestru (care a devenit și un faimos meme) ajunge pe navă și determină familia Robinson să fie evacuată și să aterizeze pe o planetă nouă și ciudată.

8. Altered Carbon

În viitor, moartea va putea fi prevenită, cel puțin pentru cei bogați. În serialul Altered Carbon, oamenii au chipuri plasate în gât, care le salvează conștiința. Personajul principal, Takeshi Kovacs, este readus în viață pentru a ajuta la rezolvarea uciderii unui om bogat. Serialul se întinde pe mai multe linii temporale, ceea ce poate fi confuz, dar îi ajută pe spectatori să obțină o apreciere mai bună a poveștii lui Kovacs – un războinic întemnițat a cărui minte a fost ținută captivă de peste 200 de ani.

9. Dope

Este un serial – documentar care se concentrează pe cele trei perspective diferite ale traficului de droguri din SUA și Mexic. Fiecare episod are loc într-un oraș diferit și prezintă câte o poveste văzută prin ochii dealerilor și ai polițiștilor. Echipa de filmare aduce spectatorul în lumea interlopă din perspectiva utilizatorilor, a dealerilor și a ofițerilor de poliție.

10. Grace and Frankie

Grace și Frankie sunt două femei, care încep să lege o prietenie după ce soții lor le părăsesc unul pe celălalt. Nu există multe sitcomuri Netflix bune, dar Grace and Frankie este unul dintre ele. Soții lor au fost parteneri de afaceri ani de zile, înainte de a duce relația la un alt nivel. În timp ce bărbații, apropiați de vârsta de 60 de ani decid să se căsătorească, soțiile lor, Grace și Frankie, petrec scene unice din anii lor de aur. Serialul a fost nominalizat pentru mai multe premii Emmy și Globul de Aur.

