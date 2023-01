Viitorul președinte al României! Cine îi va lua locul lui Klaus Iohannis la Cotroceni: Se pregătește deja o strategie

Principalele partide își pregătesc strategiile de campanie cu o teamă reală, aceea că actuala șefă a Parchetului European ar putea candida la scrutinul prezidențial din 2024. Potrivit sondajelor de opinie, Kovesi ar fi preferată de români în turul 2. Candidatura acesteia este însă pregătită atent în laboratoare, avertizează jurnalistul Ion Cristoiu.

Șefa Parchetului European a negat, în repetate rânduri, că ar intenționa să candideze la președinția României.Totuși, mai multe sondaje apărute în România în ultimele luni au măsurat intenția de vot în cazul Kovesi pentru prezidențiale. Fosta șefă DNA e dată câștigătoare certă în turul 2 indiferent de contracandidatul său.

Va fi sau nu va fi?

Potrivit sociologului Mirel Palada, editorialist EVZ, deși Kovesi neagă vehement o candidatură, aceasta și-a trădat deja intenția, dovadă fiind faptul că a început brusc să își exprime „fața umană”. În noiembrie anul trecut, spre exemplu, aceasta a vorbit în premieră despre soțul ei, în condițiile în care în spațiul public nu se știa deloc că este căsătorită și încă de ceva timp.

Mașinăria europeană va porni propaganda

Ca mesaje pre-electorale, Kovesi deja se poziționează vizibil în zona care ține de apărarea Uniunii Europene în fața corupției, ecuație în care Kovesi joacă rolul unei Ioana d’ Arc, consideră analistul politic Ion Cristoiu.

Un instrument care îi va fi extrem de util eventualei candidate la funcția supremă în stat va fi presa autohtonă și europeană, care pregătește deja o strategie pentru fosta șefă DNA.

„Ea nu vrea să anunțe că dacă anunță, orice spune e politic. În momentul când anunți că vei candida, și că tușești se interpretează. Eu vă garantez, dacă va candida, ea este președinta României. Întrunește toate condițiile europene, e din afara partidelor, e femeie, este cultivată. Are o mașinărie europeană de presă cum nu are niciun politician de la noi”.

„N-o să ai curaj să ieși din casă fără insigna cu Kovesi în piept”

De asemenea, invitatul lui Robert Turcescu a apreciat că momentul dintre cele două tururi de vot va duce la un paroxism al propagandei pentru șefa Parchetului European. „Se va crea o emoție între cele două tururi încât n-o să ai curaj să ieși din casă fără insigna cu Kovesi în piept. Dacă ieșiți va veni un fan, vă va lua de gât și vă va porcăi, garantez. Uitați-vă la mașinăria de fani și din presă pe care o are. Niciun politician român nu are o asemenea mașinărie. A fost suspectată de plagiat, dacă stați de vorbă cu fanii ei vor nega. Fanii lui Bode neagă vreunul? Se va crea o emoție de nici nu vă imaginați”, a mai subliniat cunoscutul analist politic în studioul HAI România!