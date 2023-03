Ce se va întâmpla după rotativa guvernamentală?

Duminică, 26 martie 2023, în cadrul unei emisiuni TV de pe România TV, președintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, a anunțat ce planuri au social-democrații, după ce va avea loc rotativa guvernamentală. Potrivit spuselor sale, digitalizarea este pe primul loc.

„Vorbim foarte mult despre digitalizarea ANAF-ului. În sfârșit, după 32 de ani, ANAF a intrat în acest proces. Este primul pas pe care trebuia să-l facă statul. Suntem ultima țară din UE care nu a făcut acest lucru. Orice ministru de la Finanțe… Dacă nu intervii determinat, sistemul nu te lasă să faci.

Atât timp cât îți plătești impozitele corect și tot mediul de afaceri plătește minimum 1% pe profit și pe cifra de afaceri, și tu nu poți să te mai încadrezi într-o medie de 0,8. Vorbim în principal după digitalizarea ANAF. Înainte, statul să-și facă datoria și să vadă unde nu a intervenit la timp. Apoi, vei cum duci lucrurile mai departe”, a declarat, duminică, Marcel Ciolacu.

Acesta a atras atenția asupra faptului că marile companii străine, care dețin monopolul în România, nu vor mai eluda plata impozitelor și a taxelor care se cuvin statului român.

PSD a declarat în repetate rânduri că își dorește o impozitare corectă a multinaționalelor, companii străine care fac monopol în majoritatea domeniilor de activitate, inclusiv în domeniile strategice pentru țara noastră, însă PNL-ul și USR-ul s-au opus categoric acestei propuneri, relatează sursa citată anterior.

Cine va candida la alegerile prezidențiale din 2024 din partea PSD?

În cadrul acelei emisiuni TV, Marcel Ciolacu a fost întrebat cine va candida din partea PSD la alegerile prezidențiale din 2024, însă acesta a preferat să păstreze misterul.

„E mult prea puțin probabil acest lucru (n.r. – să fie propus un candidat la prezidențiale din afara PSD). PSD are oameni în interior. (…) Sunt un om consecvent în lucrurile în care cred (n.r. – numirea unui intelectual de stânga pentru alegerile prezidențiale din 2024)”, a spus el.

Marcel Ciolacu a vorbit și despre nominalizarea sa ca premier al României de către Klaus Iohannis, după ce va avea loc rotativa guvernamentală. Acesta a reamintit că el nu a spus vreodată că va fi premierul României și că este convins că șeful statului nu îl nominaliza „din inimă” pentru ei doi nu „un dialog”.

„Am spus că eu, ca orice om politic, să avem o coaliție, o alianță din 2024. Eu nu am spus că voi fi premier sau Ciucă. Am înțeles că nu vor, am văzut răspunsurile publice. Nu pot să le spun că s-au grăbit. Avem candidați în partid. Credeți că interesează pe cineva candidații din 2024?

Nu cred că (Klaus Iohannis) o va face din inimă, să mă nominalizeze. Sunt convins că rațiunea va învinge. Nu am așteptări s-o facă din inimă. Nu am un dialog cu domnul președinte. Nu a fost nici o decizie majoră ca să vorbim. Este pentru primă dată în 30 de ani când există un dialog între președinții celor două partide și la momente dificile am avut o decizie comună”, a declarat liderul social-democraților.