PSD este categoric. El va fi noul premier al României. Este vorba de o persoană din rândul social-democrațior. Marcel Ciolacu a anunțat că PSD va merge sigur cu o propunere de premier la Cotroceni. Liderul social-democraților a venit cu o serie de reacții marți, la sediul PSD. Acesta a transmis că, de la ora 13.00 va avea loc, la Parlament, o nouă întâlnire a liderilor celor trei partide, PNL, PSD şi UDMR, pentru finalizarea negocierilor pe programul de guvernare. Aici vor mai avea loc discuții în privinţa execuţiei bugetare şi problema SIIJ, unde specialiştii se vor exprima privind cea mai bună decizie, astfel încât să nu mai avem MCV.

Marcel Ciolacu a vorbit și despre viitorul premier al României. El este convins de faptul că PSD va merge la consultări cu o propunere de premier. Acesta a menționat că nu a fost nicio discuţie, luni seară, pe acest subiect. Întrebat dacă la discuţiile de luni seară, de la Guvern, i s-a propus să preia funcţia de premier, Marcel Ciolacu a afirmat că nu a exista această discuţie.

Pe cine vrea PSD premier

Despre propunerea cu care PSD va merge la consultările de la Palatul Cotroceni, Ciolacu a spus: ”Vom vedea ce o să rezulte din negocierile politice, după ce terminăm programul de guvernare vom avea negocierile politice. (..). Momentan, PSD nu a făcut o nominalizare de premier, dar sunt convins că va face. Sunt ferm convins că colegii mei, PSD va merge cu o propunere de prim-ministru”.

Pe de altă parte, un alt lider al PSD, Vasile Dîncu a anunţat că PSD doreşte Secretariatul General al Guvernului şi Ministerul Finanţelor, dacă nu are premierul. El afirmă că structura actuală a Guvernului ar putea să nu mai fie modificată, optându-se pentru varianta unor miniştri delegaţi.

“Ministerul Finanţelor şi Ministerul Justiţiei sunt cele două ministere avizatoare care în orice negociere de algoritm de guvernare sunt cele dintre care se alege. La noi există cine are premierul nu are Secretariatul General al Guvernului şi nu alege primul între cele două ministere avizatoare. E un algoritm gândit de mult în politica românească şi chiar funcţionează când se fac coaliţii sau alianţe”, a declarat Vasile Dîncu, luni seara, la Profit News.

Planul PSD în cazul în care nu primește șefia Guvernului

Întrebat ce va alege PSD-ul în cazul în care PNL va avea premierul, el a răspuns: “Nu am stabilit ce alegem, dar eu presupun că am lua Finanţele având în vedere că sunt alte ministere la care noi nu avem acces, cel puţin în varianta de acum: Dezvoltarea este la UDMR, am văzut că Mediul este la UDMR, adică sunt ministere economice sau Fondurile Europene nu ştiu la cine ar fi. Este normal ca aceste funcţii economice, funcţiile din ministerele de forţă, legate de membrii în CSAT, se aleg cumva între participanţii la guvernare şi atunci cine are una, nu putea lua cealaltă”.

Vasile Dîncu a precizat că nu este luată o decizie nici în privinţa schimbării structurii Guvernului. El a precizat că având în vedere situaţia actuală din ţară, e posibil să nu mai apara un minister în plus.

Conducerea PNL se va reuni, astăzi, de la ora 19.00, pentru a dezbate subiectul premierului, în condiţiile în care scenariul unei rotaţii a premierilor partidelor nu a fost validat încă în interiorul partidului.