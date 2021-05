Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie fac cercetări pentru omor calificat cu premeditare, în cazul exploziei în care a murit omul de afaceri arădean Ioan Crişan.

“Cercetările se efectuează sub aspectul săvârşirii infracţiunii de omor calificat cu premeditare, în urma exploziei decedând o persoană de sex masculin. În cursul zilei de duminică, a fost finalizată cercetarea la faţa locului. Procurorul de caz a dispus realizarea mai multor lucrări criminalistice (expertize şi constatări) din multiple specialităţi, raportat la natura complexă a aspectelor care sunt investigate. În cauză au fost audiate mai multe persoane, în continuare fiind efectuate activităţi de urmărire penală în ritm continuu şi susţinut”, a transmis luni Parchetul General.

Noi imagini cu explozia

Conform sursei citate, au fost alocate importante resurse umane şi logistice de către Poliţia Română, care îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de urmărire penală şi criminalistică.

Maşina omului de afaceri a explodat sâmbătă dimineaţa, când el a vrut să plece din parcarea unui supermarket aflat pe Calea Aurel Vlaicu, din municipiul Arad.

Ioan Crişan deţinea una dintre puţinele ferme de somn african din Europa de Est, amenajată de mai mulţi ani în perimetrul unei foste fabrici de cânepă situate la câţiva kilometri de municipiul Arad. Ferma are 22 de bazine alimentate cu apă termală provenită dintr-un foraj adânc de 900 de metri, iar o parte dintre acestea sunt populate de zeci de tone de peşte.

Lucian Bode: Am luat legătura cu instituțiile partenere

Ministrul Afacerilor Interne Lucian Bode a declarat luni, referitor la asasinarea omului de afaceri din Arad Ioan Crişan, că s-au încheiat cercetările la faţa locului, iar autoturismul a fost ridicat şi este cercetat.

Ministrul afirmă că sunt luate în calcul mai multe ipoteze de lucru şi au fost audiaţi martori, membri ai familiei, angajaţi şi apropiaţi. Ministrul a precizat că au mai fost astfel de tentative, dar au fost dejucate, astfel că acest caz este singular, iar România este o ţară sigură.

”Împreună cu conducerea MAI am decis să trimitem la Arad cei mai buni specialişti din Poliţia Română. Am luat legătura cu instituţiile partenere şi aici mă refer la SRI, MApN, Parchetul General, care de îndată a prelaut acest caz şi împreună am gestionat sâmbătă şi duminică cercetările la faţa locului astfel încât cei mai buni specialişti pe care îi are Poliţia Română să reuşească într-un timp cât mai scurt posibil să identifice o pistă astfel încât autorul sau autorii să fie prinşi şi aduşi în faţa instanţei de judecată.

Sursa foto: ISU Arad