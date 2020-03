Funcțiile care se bazează pe realitate augmentată sunt următoarele:



Art Projector – Cum ar arăta casa ta cu opere de artă celebre pe pereți? De exemplu, „Starry Night” al lui Vincent van Gogh sau „Nighthawks” al lui Edward Hopper. Poți încerca cu această funcție din aplicația Arts & Culture. După ce alegi locul din cameră și pictura pe care să o expui cu ajutorul realității augmentate, poți face o poză cu camera redecorată. Accesibilă din butonul „camera foto” din pagina principală a aplicației.

Aplicația AR Big Bang (iOS și Android) – Aplicația a fost dezvoltată de Google Arts & Culture în colaborare cu CERN și prezintă evoluția universului și nașterea sistemului nostru solar.

The Art of Colour (Pocket Gallery) – O galerie virtuală cu opere de artă ce se deschide în mijlocul casei și prin care poți să te plimbi și să o explorezi. Accesibilă din butonul „camera foto” din pagina principală a aplicației Arts & Culture, apoi selectați opțiunea „Pocket Gallery”, iar de acolo „The Art of Colour”.

Art zoom – Numeroase opere de artă ce pot fi explorate în detalii ce nu pot fi observate cu ochiul liber și explicate de specialiști. Opere precum „Rondul de noapte” a lui Rembrand sau „Fata cu cercelul de perlă” a lui Johannes Vermeer sunt descrise în amănunt, explicate pentru înțelesul tuturor. Unele opere de artă sunt „povestite” în format video. De exemplu, puteți să-l descoperiți pe Claude Monet cu ajutorul vocalistului de la trupa britanică Pulp, Jarvis Cocker.

Cei dornici de călătorii pot vedea muzee și repere ale culturii globale, disponibile în Street View – de la Rijksmuseum și Uffizi Galleries, la Versailles și Piramidele din Giza.

Cei dornici de călătorii culinare pot descoperi bucătăria japoneză, spaniolă sau nigeriană.

