Magazinul online de aplicații AppGallery este preinstalat pe Huawei P40 Series, tocmai pentru ca accesul utilizatorului către aplicațiile preferate să fie cât mai simplu și mai rapid.

Smartphone-urile Huawei P40 Series sunt echipate cu o cameră all-in-one, care include toate componentele. Dimensiunea este adecvată, iar proporția față de întregul telefon este perfect echilibrată, ca într-un tablou.

Huawei P40 realizează fotografii excelente cu obiective cu unghi ultra-larg, unghi larg și teleobiective. Huawei P40 Pro aduce o evoluție a camerei cvadruple Leica, cu o cameră cinematografică supersensibilă mai puternică și o cameră 3D cu senzor de profunzime pentru a suporta zoom-ul supersensibil de până la 50x.

HUAWEI împinge permanent limitele tehnologiei de ecran a smartphone-urilor, căutând soluția ideală pentru un display fără margini. Huawei P40 Pro și Huawei P40 Pro+ vin cu primul afișaj din industrie curbat pe toate cele patru laturi, pentru a oferi o experiență de vizionare echilibrată și imersivă.

Inspirat de filosofia Art of Motion, produsele emană eleganță și energie, și atunci când se află în mișcare în mâinile utilizatorului, dar și atunci când este așezat pe o suprafață. Huawei P40 Series întruchipează frumusețea simplistă a acestei esențe și o transformă într-un design viu, modern, integrat în mod intangibil cu natura.

Quad-Curve Overflow Display este un ecran elegant și atractiv, fără margini, spre bucuria utilizatorului. În comparație cu ecranul Huawei P30 Pro care este curbat pe laturile din stânga și din dreapta, ecranul Huawei P40 Pro și Huawei P40 Pro+ este curbat pe toate cele patru laturi. Curbele se pierd în design, pentru a crea o experiență fără margini, cu o formă confortabil de ținut în palmă. Finețea ecranului se potrivește cu gesturile pentru a oferi o experiență de utilizator premium.

Designul futurist al seriei Huawei P40 este executat cu o măiestrie rafinată, adoptând o tehnologie de ecran de ultimă oră, care permite ca ramele să fie extrem de subțiri. Panoul din sticlă și ramele metalice din seria Huawei P40 sunt conectate perfect și fluid pentru o aderență confortabilă, emană un sentiment de eleganță și se potrivesc perfect în palmă. Pentru vârfurile de gamă Huawei P40 Pro și Huawei P40 Pro+, ramele metalice cu colțuri curbate încadrează afișajul, conectând perfect marginile fine cu ecranul Huawei Quad-curve Overflow.

AppGallery, magazinul online în care sute de aplicații românești și zeci de mii de aplicații internaționale pot fi explorate

În total, AppGallery conține peste 450 de aplicații românești și zeci de mii de aplicații internaționale. Aplicația vine cu securitate și protecție completă, inclusiv cu verificarea numelui real al dezvoltatorului și procesul de revizuire în patru pași pentru operarea securizată a aplicației. Toate aplicațiile trec printr-un test strict de verificare pentru a proteja aplicațiile dezvoltatorilor împotriva activităților periculoase. Aceasta dispune de un sistem de evaluare a vârstei pentru a crea un mediu sigur pentru copii, eliminând aplicațiile care nu sunt potrivite pentru vârsta lor.

Huawei AppGallery se bucură de un suport crescut din partea dezvoltatorilor locali. Printre aplicațiile românești disponibile în AppGallery, se numără aplicații importante din zona de banking: Banca Transilvania, BCR, Pago, Orange Money, BRD sau 24Pay. App Gallery conține și aplicații importante din zona de știri și divertisment, precum Cinemagia, Ziare.com, Știrile PRO TV, Digi 24, Biziday, Antena Play, Orange TV Go, Telekom TV sau Digi Online. De asemenea, în platformă sunt disponibile și numeroase aplicații dedicate shopping-ului, precum Lajumate.ro, Olx.ro, Elefant.ro, Cel.ro, Dedeman, Carzz.ro, Jobzz.ro sau Okazii.ro, dar și aplicații utilitare, printre care eJobs, BitDefender, Star Taxi, 7Card, Virtual Cards, Femyo, WorldClass sau Jerry’s Pizza. Aplicațiile operatorilor locali sunt și ele disponibile în App Gallery: My Orange Romania, My Account Telekom, urmând să se alăture în curând și My Vodafone Romania.

Huawei AppGallery acordă o atenție sporită și zonei de educație, astfel că platforma oferă consumatorilor aplicații locale care au devenit cunoscute și utilizate și la nivel global. Printre acestea, se numără aplicațiile de învățare a limbilor străine precum Learn English, French, German sau Japanese, dezvoltate de Meta Language Pro.

Aplicația Phone Clone, transfer de date în 5 pași simpli de pe vechiul telefon pe Huawei P40 Series

Aplicația Phone Clone, disponibilă pe Huawei P40 Series, permite personalizarea noului telefon achiziționat cu ușurință prin migrarea resurselor din vechiul telefon, folosind transferul super-rapid cu viteze de până la 1 GB pe minut. Procesul poate fi realizat foarte ușor, indiferent de sistemele de operare (iOS sau Android), atât pe smartphone-ul nou, cât și pe cel vechi.

Pentru a începe procesul de transfer de date, utilizatorul trebuie să descarce sau să deschidă Phone Clone pe ambele dispozitive, dacă acesta este deja instalat. Toate smartphone-urile HUAWEI noi vin cu aplicația Phone Clone preinstalată. Pentru a descărca aplicația, acesta trebuie să intre în magazinele de aplicații disponibil în telefon. Pentru modelele HUAWEI, aplicația este disponibilă și în magazinul HUAWEI App Gallery.

Ulterior, pașii care trebuie să fie urmați de utilizator sunt: