După ce Rețeaua Națională a Muzeelor din România (RNMR) anunțase că nu va coordona ediția din 2025 pentru Noaptea Muzeelor din cauza constrângerilor bugetare, Ministerul Culturii a intervenit și a preluat susținerea oficială a evenimentului.

Astfel, RNMR a revenit asupra deciziei inițiale, confirmând participarea a peste 70 de muzee și instituții din întreaga țară.

„Pentru prima dată în istoria acestui eveniment, Ministerul Culturii susține oficial Noaptea Muzeelor, integrând diversitatea ofertei muzeale într-o platformă națională coerentă de comunicare și promovare. Pe durata evenimentului, muzeele din întreaga țară devin veritabile centre de atracție, de socializare și de consum cultural. Noaptea Muzeelor, coordonat de Rețeaua Națională a Muzeelor din România, este un Proiect Cultural finanțat de Ministerul Culturii. La ediția din acest an vor participa peste 70 de muzee din întreaga țară”, arată ulterior Rețeaua Națională a Muzeelor din România.

Ce putem vizita în București în Noaptea Muzeelor?

Muzeul Antipa își întâmpină vizitatorii între orele 17:00 – 23:00 cu o gamă variată de activități: colecții de insecte nocturne, observații astronomice în parteneriat cu astROmania, proiecții oferite de Digi World și momente muzicale susținute de elevi ai Liceului Marin Preda.

Muzeul Hărților transformă vizita într-o experiență multisenzorială. Între 12:00 și 22:00, publicul poate explora hărți istorice, artă contemporană și se poate relaxa în grădină pe ritmuri de jazz.

Muzeul Național de Artă al României oferă acces gratuit la toate galeriile permanente și la spațiile istorice din sediul central (Calea Victoriei), între 11:00 și 22:00.

Muzeul Național al Țăranului Român își prezintă expoziția de bază „Legea creștinească”, șase expoziții temporare și un târg tradițional, cu acces între 18:00 – 20:00.

Artă, patrimoniu și arhitectură la ceas de seară

Palatul Mogoșoaia, înconjurat de grădini brâncovenești, își deschide porțile între 18:00 și 22:00. Vizitatorii sunt invitați să admire arhitectura de epocă și să exploreze expozițiile de artă contemporană.

Arcul de Triumf, simbol național, găzduiește o expoziție foto-documentară dedicată istoriei monumentului și valorilor românești.

Muzeul Geologic Național propune un program extins, între 10:00 și 21:00, cu exponate spectaculoase din istoria naturală și activități educative pentru copii și adulți.

Art Safari aduce „Expoziția de 1.000.000 de euro”

Una dintre atracțiile majore ale ediției din acest an este găzduită de Art Safari, la Palatul Dacia-România. Sub titlul „Expoziția de 1.000.000 €”, publicul are ocazia să vadă opere semnate de mari maeștri ai artei românești, o ocazie rară pentru colecționari și iubitori de artă.

Muzeul „Vasile Grigore” – Pictor și Colecționar completează experiența cu o serată muzicală, între orele 17:00 și 22:00, într-o atmosferă intimă.

Vezi aici lista transmisă de Ministerul Culturii cu majoritatea muzeelor participante din întreaga țară în acest an. Detalii sunt și pe pagina de Facebook „Noaptea muzeelor”.