Nicușor Dan a fost invitat, vineri seara, în emisiunea Live de la Digi24. În cadrul emisiunii televizate, primarul general al Capitalei a vorbit despre mai multe aspecte, printre care și despre promisiunile pe care le-a făcut în 2020.

El a spus că, la momentul respectiv, a avut anumite naivități, referindu-se la trenul metropolitan.

Nicușor Dan a spus că acest proiect așteaptă ca CFR-ul să își modernizeze șinele pe care le are în proprietate.

”O parte importantă. Pe unele, recunosc, am avut anumite naivităţi la momentul în care le-am făcut, cum ar fi trenul metropolitan despre care nu avem informaţiile care este starea.

E un proiect care aşteaptă CFR-ul, în linii mari, să-şi modernizeze şinele pe care le are în proprietate şi are un studiu de fezabilitate, are un program după care vrea să le modernizeze, noi trebuie să stăm după ei”, a afirmat Nicuşor Dan.