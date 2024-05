Nicușor Dan: Reabilitând 70 de kilometri pe an de conductă, problema termoficării se rezolvă în 4 ani

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, susține că, prin intermediul unui program de reabilitare a rețelei principale de termoficare a Bucureștiului, ce presupune înlocuirea a 70 de kilometri de conducte principale în fiecare an, în următorii patru ani se vor soluționa principalele probleme legate de furnizarea căldurii și a apei calde în rețeaua centralizată a orașului.

Edilul menționează rezultatele unor sondaje de opinie care arată că, dacă acum doi ani principala nemulțumire a bucureștenilor era legată de furnizarea căldurii, acum aceasta ocupă poziții mai puțin prioritare, situându-se pe locul al treilea sau al patrulea.

”Da, da, se rezolvă. În administraţia precedentă a fost o medie cam de 17 kilometri pe an, noi am avut în cei trei ani – 2021, 2022, 2023 – am avut 28, 32, 50, anul ăsta o să avem 70 (de kilometri de conductă reabilitaţi – n.r.), avem 15 şantiere mari deschise, dar vorbesc numai de reţea principală, pentru că numai acolo e problemă”, a afirmat Nicuşor Dan, joi seară, la Antena 3.