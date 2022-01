Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a declarat că a vorbit, miercuri seara, despre situaţia de la STB cu reprezentanţi ai Poliţiei şi ai Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti-Ilfov.

De asemenea, primarul a spus că răspuns apelului telefonic al prefectului abia joi dimineaţa pentru că „se făcuse târziu” şi atribuţiile acestuia sunt „limitate” în domeniul respectiv.

„Alaltăieri seară am vorbit cu foarte multă lume, pentru că anticipam criza care urma. Nu am vorbit şi cu doamna prefect, deşi am văzut apelul domniei sale, pentru că se făcuse târziu şi fiindcă domnia sa avea atribuţii limitate în această chestiune. Am vorbit cu Poliţia, cu TPBI, cu viceprimarul.

Am vorbit cu foarte multă lume pentru a realiza acele lucruri de care bucureştenii aveau nevoie, adică să avem poliţişti în intersecţii ca să fluidizeze traficul şi să avem informare în staţiile de autobuz, troleibuz, tramvai că nu mai vin aceste mijloace de transport. Deci, am fost conectat. Şi cu domnia sa am vorbit la 6,00 dimineaţa, ieri”, a precizat primarul, vineri, într-o conferinţă de presă susţinută la sediul STB.

Declarația prefectului Capitalei

Prefectul Capitalei, Alexandra Văcaru, a declarat joi că a încercat încă de miercuri seară să discute cu primarul general Nicuşor Dan despre greva de la STB, întrucât avea „semnale”.

„În cursul dimineţii, având în vedere că am fost în imposibilitatea de a avea un dialog până în această dimineaţă, după ora 6, cu domnul primar general, m-am deplasat la sediul Primăriei Generale şi am avut o discuţie cu domnul primar general, ridicându-i problema perturbării ordinii publice şi solicitându-i să intervină şi să efectueze toate demersurile pentru menţinerea unui climat de pace socială şi ordine publică la nivelul Capitalei”, a afirmat Alexandra Văcaru, joi, într-o declaraţie de presă.

Întrebată ce înseamnă că a fost în imposibilitatea de a lua legătura cu Nicuşor Dan, ea a răspuns: „Telefonic am reuşit să iau legătura doar în această dimineaţă, după ora 6, cu domnul primar. Am încercat şi în cursul serii să îl sun pe domnul primar.

Aveam semnale, am discutat cu diverse autorităţi încă din cursul serii, domnul primar nu mi-a răspuns aseară, mi-a răspuns după ora 6 în această dimineaţă”.

„Era la Primărie, am discutat la 6 dimineaţa, am stabilit că mă duc, am discutat şi atât tot”, a afirmat prefectul Capitalei.