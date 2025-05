Nicușor Dan, candidatul independent pentru funcția de președinte al României și, totodată, primarul general al Capitalei, a lansat un nou avertisment pentru alegătorii de pretutindeni (țară și diaspora), în special pentru cei care-l simpatizează pe George Simion (AUR).

Potrivit spuselor sale, contracandidatul său joacă un rol, „adică una vorbești cu el în privat, alta vezi că se manifestă public, are cumva niște partituri”.

De altfel, spune el, economia națională ar putea fi periclitată de el, în contextul în care Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale a României (BNR), și analistul financiar Iancu Guda au explicat deja la TV ce consecințe economice ar putea apărea dacă George Simion va deveni președintele României.

Conform lor, după afișarea rezultatelor primului tur al alegerilor prezidențiale, „investitorii și-au pierdut încrederea în riscul de orientare a României într-o poziție anti-occidentală”, spune el. (Mai multe detalii aici.)

„Ne cunoaștem de 20 de ani, eram în același grup de ONG-iști, de societate civilă. Eu cred că joacă un rol, adică una vorbești cu el în privat, alta vezi că se manifestă public, are cumva niște partituri.

Se pare că el și contracandidatul său se cunosc de 20 de ani. În trecut, cei doi au făcut parte din același ONG de societate civilă. Ei participau împreună la proteste legate de urbanism în Bucureşti.

În anul 2012, cei doi erau duși împreună la duba jandarmilor pentru a fi legitimați, apoi invitați la secție, după ce au participat la un protest neautorizat, împotriva demolării Halei Matache din Capitală. Întreaga scenă a fost filmată de liderul AUR, care la acel moment era „coleg de miting” cu actualul său contracandidat.

„M-am implicat în chestiunea legată de patrimoniul din București. Era un grup pe Yahoo. Eu, împreună cu prietenii mei, l-am propus în 2006 pe Nicușor Dan să înceapă demersurile atunci. În 2012, l-am susținut în campanie, am lipit afișe cu el. Nu am de ce să mă rușinez. Nu am vrut să mă implic politic până în 2019, dar îmi doream sprijinirea unor figuri noi și necompromise.

Acum, însă, sunt semne de întrebare în legătură cu Nicușor Dan. Acum nu l-aș mai vota, din momentul în care și-a făcut partidul USR. A adus în jurul lui figuri ciudate, spunea că trebuie să pună oameni veniți de la Cioloș – persoane pe care nu le mai văzusem înainte, par a fi fost „parașutați” în politică. Atunci s-a rupt încrederea mea în el. Nu știu dacă este propriul lui stăpân”, a povestit liderul AUR la TV, marți seară.