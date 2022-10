Niculina Stoican, anunț după 30 de ani de căsnicie! Interpreta de muzică populară a spus tot

Niculina Stoican este căsătorită cu Vasile Stănescu de 30 de ani. Chiar dacă relația lor nu a fost tot timpul una roz, interpreta de muzică populară în vârstă de 51 de ani nu s-a gândit niciodată să dea înapoi, nici măcar atunci când soțul ei a înșelat-o.

Într-o declarație la Etno TV, Niculina Stoican a vorbit despre secretul care stă la baza căsniciei ei, subliniind că nu ar da relația cu soțul ei pe nicio pasiune din lume.

„Nu aș da pentru nicio pasiune din lume relația pe care o am cu soțul meu. Trebuie să cauți în subconștientul tău, să vezi dacă, după săptămâna în care ești plecat, te trimite sufletul și mintea într-un loc în care e și celălalt.

Iar când ajungi acolo, să te detașezi și să îți fie bine. Iubirea de cuplu înseamnă dependență. Te duci la dependență dacă respecți, ajuți, ții cont de celălalt și îți pasă de el”, a declarat Niculina Stoican.

Niculina Stoican a trecut printr-o dramă fără precedent

În trecut, Niculina Stoican a dezvăluit că mama ei nu a susținut-o în cariera muzicală, așa cum și-ar fi dorit. Se pare că Angelica Stoican ar fi vrut să-și protejeze copiii de greutățile vieții de artist.

„Mama nu și-a dorit niciodată să cânt, pentru că ea s-a chinuit foarte mult. Ea are așa o poveste de viață frumoasă, este un om atât de frumos în suflet și în minte și în ființa ei. Cu atâta iubire pe care a dăruit-o, nu a primit înapoi decât suferință. Nu am nevoie de mai multe sfaturi, decât de exemplul ei. Ea l-a iubit pe tata dincolo de lume. Nici nu cred că există o asemenea iubire. N-am putut să o înțeleg niciodată. L-a iubit și l-a iertat pentru absolut tot ce i-a făcut”, a povestit la un moment dat Niculina Stoican la Etno TV.

Soțul ei a ajuns la închisoare

Niculina Stoican, cunoscuta artistă de muzică populară, a trecut prin momente grele după ce soțul ei a ajuns la închisoare, unde a petrecut trei ani. I-a fost greu și a trecut prin stări depresive și au fost clipe când abia mai putea să îndure problemele zilnice.

„Soțul meu a stat acolo aproape 3 ani și, când s-a întors, viața noastră a luat-o de la capăt. Cred că am făcut față cu demnitate la toată situația asta. Viața noastră a fost întreruptă de nedreptăți.

Eu și soțul meu am învățat să retrăim această viață care ne-a fost întreruptă. Eu am trecut prin momente foarte grele, am făcut depresie, atacuri de panică. Am avut multe griji, dar am încercat să nu-i împovărez pe ceilalți cu ele”, a mărturisit Niculina Stoican cu lacrimi în ochi în cadrul emisiunii „Dincolo de aparențe”, potrivit viva.ro.

Soțul Niculinei Stoican a intrat la închisoare în anul 2014, fiind eliberat la finalul anului 2016. Bărbatul a fost trimis în judecată, alături de Genică Boerică şi alte 10 persoane, pentru obţinerea ilegală de rambursări de TVA de 13,6 milioane de lei.