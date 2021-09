La meciul Islanda-România, mijlocașul Nicolae Stanciu a avut, după foarte mult timp, o prestație de excepție la echipa națională.

Meciul de la Reykjavik a consemnat nu doar revanșa „tricolorilor” pentru eliminarea din barajul pentru Euro 2020, ci și reapariția la rampă a celui de care se legau în ultimii ani speranțele fanilor, mijlocașul Nicolae Stanciu.

A fost cel mai bun joc al său din ultimii ani la echipa națională. Joi seară, la Reykjavik, Stanciu nu doar că a oferit o pasă de gol pentru Dennis Man, care a deschis scorul, dar a și marcat pentru 2-0, aducând liniștea în echipa României.

Dincolo de aceste reușite care se văd pe tabelă, cu Islanda a fost însă unul dintre cei mai activi jucători ai naționalei lui Rădoi. A pasat, a deposedat, a fost un alt Stanciu față de partidele din ultimii ani.

A pierdut 12 mingi, dar numai una în propria jumătate, a dat trei pase periculoase, a câștigat 5 din 5 dueluri defensive și a avut 5 tackling-uri reușite din tot atâtea încercări. Dovadă că a înregistrat și cel mai mare indice general InStat de pe teren, 319, fiind urmat de Niță, cu 304.

A ratat acel penalty în prelungirile partidei cu Muntenegru, apoi a pierdut o minge din care Suedia a înscris al doilea gol în preliminariile Euro 2020. În 2019, după un meci câștigat greu acasă, cu Malta, vorbea chiar despre retragerea de la echipa națională, dar a fost convins de Cosmin Contra să nu renunțe.

„Puțină lume ne dădea șanse când a văzut lotul convocat de Mister. Majoritatea era sceptică. Înseamnă enorm pentru mine, având în vedere că anul trecut nu am câștigat în Islanda. Am vorbit mult între noi despre acea partidă. Chiar dacă jucăm într-o competiție diferită, ne-am dorit foarte mult să câștigăm. Cu siguranță ne-a motivat. Eu am avut șansa să particip la un Euro, știu ce înseamnă. Ne-a durut mult atunci.

Este un schimb de generații. De acum 6 ani, când debutam eu, mai sunt puțini. Vin jucători foarte buni din spate. Facem tot posibilul să îi integrăm, să nu aibă emoții. Trebuie să avem mare grijă de ei. Merită să fie aici și viitorul sună bine cu ei. Mă refer la Rațiu, la Markovici, care au debutat”, a spus Nicolae Stanciu, potrivit gsp.ro