UEFA a stabilit cele mai frumoase goluri marcate în prima etapă a turneului final EURO 2024, iar printre cei patru finaliști s-a numărat și Nicolae Stanciu, căpitanul echipei naționale a României. Stanciu, în vârstă de 31 de ani, a impresionat cu o execuție de senzație în victoria României împotriva Ucrainei, scor 3-0.

Deși performanța lui Stanciu a fost remarcabilă, titlul de cel mai frumos gol al etapei a fost câștigat de Mert Muldur. Jucătorul turc s-a clasat pe primul loc în acest clasament pentru voleul său năprasnic din meciul Turcia – Georgia, încheiat cu scorul de 3-1.

UEFA a publicat pe pagina de Twitter dedicată turneului final din Germania un colaj cu cele mai frumoase patru goluri ale primei etape. În acest clasament, Muldur a fost desemnat marele câștigător, în timp ce Nicolae Stanciu s-a clasat pe locul al doilea.

🇹🇷 Mert Müldür’s insane volley is crowned as Goal of the Round winner 🥵#EUROGOTT | @AlipayPlus pic.twitter.com/y8ajp8aP9V

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 22, 2024