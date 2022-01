CAPITAL: Ce achiziții ați făcut, direct sau prin intermediul firmelor deținute, în 2020, respectiv în 2021? Care a fost valoarea fiecărei tranzacții?

NICOLAE ȘERBAN: Anul 2020 a fost un an de reasezare pe principii noi, identificând noi linii de business, direcții cu valoare adăugată, focusându-ne pe dezvoltare organizată. Profiturile generate ce ar fi putut fi retrase ca dividende au rămas la dispoziția companiilor ce le deținem, reprezentând contribuția noastra de equity pentru creșterea organică pe care am menționat-o, reușind în fiecare an investiții de 30-35 mil RON.

CAPITAL: Care au fost cele mai mari realizări și care au fost cele mai mari eșecuri din ultimii ani? Care au fost greșelile din care ați învățat lecții importante în derularea afacerilor?

N.S: Prin realizarea unei fundații solide, capitalizând profiturile obținute și aplicând efectul de levier am reușit o creștere de 184% a activelor Grup Serban Holding, menținând margini cu două cifre în eficiența operațională a business-urilor noastre. Pornind de la noile domenii de investiții ce necesită un nivel al capitalului ridicat, am înțeles că fără specialiști cu competențe demonstrate, eforturile nu ne vor fi răsplătite. În toate direcțiile avute în vedere, de la irigatii, la no till, trecand prin industrializare legumicultura, know-how-ul este definitoriu, fiind necesar transferul acestuia cât mai rapid pentru a reuși adaptarea la condițiile unui mediu în schimbare.

CAPITAL: Aveți plasamente pe burse?

N.S: Investitii de retail, nesemnificative, urmărind companii de interes din sectoare în care vizăm dezvoltarea, pentru a avea acces la cel mai important barometru, anume piața.

CAPITAL:În ce domenii ați investit în acest an și în ce domenii intenționați să investiți în viitor?

N.S: Domenii în care ne vom continua investițiile sunt cele din domeniul agri-food, fiind focusați în reducerea lanțului, înțelegând foarte bine principiul farm to work, care este o realitate, trecând de mult timp, în filozofia noastră de business, de la buzzword la modus operating. De la regenerativ la sustenabil, de la eficiență la excelență ne focusăm pe domenii cu performanță financiara, rezilientă și impact social pozitiv.

CAPITAL: La ce sumă evaluați afacerile și investițiile dvs. la sfârșitul anului 2020?

N.S: În oricare din evaluările realizate atât ”in house” cât și cu ajutorul unei firme specializate, pornind de la cash flow-ul generat de liniile noastre de business, ținând cont de evoluția planurilor de dezvoltare, valoarea actuală a fluxurilor de venit viitoare este de 100 mil EUR. Totodată, depășim la finalul S1 2021 active de 600 mil RON, putem valida această valoare raportându-ne la media plan pentru a avea în vedere multiplicatorul vs total activ. Cea de-a treia evaluare are în vedere un multiplu de 9.1x vs EBITDA.

CAPITAL: Ce hobby-uri aveți și care sunt destinațiile dvs. preferate pentru vacanță? Care sunt proiectele de responsabilitate socială în care v-ați implicat și de ce le-ați ales?

N.S: Hobby-ul nostru este chiar legatura cu natura, din acest motiv suntem fermieri nu doar din punct de vedere al businessului, ci și din punct de vedere al pasiunii. Suntem genul de oameni care uneori petrecem weekendul vizitând culturile noastre agricole, iar acest lucru ne relaxează. Pornind de la această pasiune ne plac călătoriile în natură, acolo unde putem simți aerul puternic și proaspăt și în același timp ne putem bucura de peisaje inimaginabile în completare cu vietățile naturii. Din acest motiv, țările preferate la capitolul conexiune cu natura sunt Islanda sau Tanzania, dar suntem și adepții țărilor precum Japonia, Coreea si SUA.

Legat de responsabilitate socială suntem o companie responsabilă, care dă înapoi comunităţii o parte din ceea ce câştigă, implicându-se în activităţile lor. Facem donaţii, susţinem performanţa şi etica în afaceri, precum și educaţia, tinerii şi grupurile defavorizate. Mai mult, susținem reducerea factorilor implicați în distrugerea mediului înconjurător. În perioada de COVID-19 am fost și suntem responsabili, aplicând toate măsurile anticovid în modul nostru de lucru și am susținut spitale, școli și familii cu nevoi speciale.

CAPITAL: Cum v-a influențat din punct de vedere financiar criza COVID-19?

N.S: Impactul financiar a fost absorbit cu succes, reușind să accelerăm investițiile, menținându-se marginile atât operațional cât și financiar. Ceea ce ne-a îngrijorat a fost situația colegilor noștri, a partenerilor, a celor ce sunt alături de noi, a incertitudinii cu privire la cum vom arăta, cu totii, după.