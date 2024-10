Nicolae Ciucă a fost prezent la inaugurarea centurii Beiuș, un proiect finalizat în luna septembrie, având un impact major asupra circulației din zonă. Această variantă ocolitoare este menită să îmbunătățească fluxul de trafic și să reducă aglomerarea creată de camioanele care tranzitează orașul. Proiectul a fost inițiat în 2020 și beneficiază de fonduri europene, evidențiind astfel parteneriatul eficient între autoritățile locale și cele centrale.

Centura Beiuș este formată din trei tronsoane și se extinde pe o lungime totală de 9,33 kilometri. În cadrul inaugurării, Nicolae Ciucă a subliniat importanța acestui proiect pentru comunitate.

Bolojan a evidențiat în discuție faptul că are o oportunitate de fonduri europene și e esențial să se realizeze proiectul.

Nicolae Ciucă a subliniat colaborarea dintre diversele instituții implicate în realizarea acestui proiect, afirmând că „aici s-a înțeles foarte bine partea aceasta de parteneriat”.

Cele două ordonanțe, 88 și 101, au fost fundamentale pentru descentralizarea necesară, facilitând astfel realizarea lucrărilor. „Legătura aceasta de parteneriat între instituțiile centrale și autoritățile locale sunt cele care dau ritm lucrărilor”, a adăugat președintele PNL.

În cadrul inaugurării, Ciucă a reiterat importanța dezvoltării infrastructurii rutiere și feroviare, afirmând că aceasta este o viziune liberală.

De asemenea, apreciem, eu personal apreciez această viziune, și nu vreau să facem politică, dar este o viziune liberală pe administrații liberale, prin care s-a înțeles foarte clar nevoia de dezvoltare a infrastructurii rutiere, a infrastructurii feroviare și a punerii la dispoziție prin realizarea parcurilor industriale a oportunităților de investiții. Am văzut investitori care au venit și contribuie esențial, atât la locuri de muncă și am putut astăzi să văd locuri de muncă foarte bine plătite, dar și transfer de tehnologie de ultimă generație”, a spus el.

„Venim de fiecare dată cu mare plăcere la Oradea, în județul Bihor, oriunde am putut să participăm la inaugurarea unor obiective, obiective care au fost realizate din bani europeni, dar și din bani guvernamentali și din contribuția autorităților locale, pentru că sunt și bani de la autoritățile locale.

Acesta a menționat că investițiile în infrastructură sunt esențiale pentru dezvoltarea comunităților locale și pentru atragerea de noi investitori.

Ciucă a observat progresele realizate în județul Bihor și a menționat inaugurarea Liceului Tehnologic Dual ca un exemplu al angajamentului față de educație și formare profesională.

„Cred că nu mai mult de o lună în urmă am participat la inaugurarea Liceului Tehnologic Dual, care de asemenea este un obiectiv foarte important și arată perspectiva pentru ceea ce trebuie să se întâmple într-o comunitate care vrea să se dezvolte și vrea să facă lucruri pentru oameni”, a mai spus Ciucă.

Lucian Bode, secretarul general al PNL, a fost de asemenea prezent la inaugurare și a făcut referire la realizările din județul Bihor.

Bode și-a mai exprimat bucuria de a reveni în zona Beiuș, unde a colaborat cu Ilie Bolojan și colegii din CNAIR în 2020. El a subliniat satisfacția de a fi reușit să mențină toate șantierele deschise în timpul pandemiei, în ciuda dificultăților întâmpinate, evidențiind importanța asigurării finanțării pentru aceste proiecte.

„Pentru mine este o mare bucurie să revin, astăzi, aici, în această zonă în care am fost de mai multe ori în anul 2020, împreună cu Ilie Bolojan, împreună cu colegii noștri de la acea vreme din CNAIR, din Ministerul Transporturilor.Este o satisfacție, că vedem cu toții faptul că atunci, în 2020, într-un an extrem de dificil pentru întreaga țară și pentru întreaga omenire, cu o pandemie care a pus la grea încercare sistemele publice din România. Cu toate acestea, am reușit împreună să menținem toate șantierele deschise, ceea ce a fost un lucru extraordinar.

A fost cea mai grea încercare a noastră de atunci, să menținem toate șantierele deschise, să deschidem alte șantiere noi și obligatoriu să le asigurăm finanțarea.