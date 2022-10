Premierul Nicolae Ciucă a salutat decizia Franţei de a-şi consolida prezenţa militară în România cu un nou grup de luptă cu tancuri Leclerc, subliniind angajamentul preşedintelui francez Emmanuel Macron faţă de parteneriatul strategic dintre cele două ţări.

„Veşti excelente din Franţa prin consolidarea prezenţei sale în România cu un nou grup de luptă cu tancuri Leclerc. Apreciem angajamentul preşedintelui Emmanuel Macron faţă de parteneriatul nostru strategic”, a transmis Nicolae Ciucă, într-o postare pe pagina de Twitter a Guvernului.

Excellent news from France 🇫🇷 reinforcement of its presence in Romania 🇷🇴 with a new Leclerc tanks fighting group. Appreciate president Emmanuel Macron’s commitment to our Strategic Partnership.

— Nicolae Ionel Ciucă (@NicolaeCiuca) October 12, 2022