Nicolae Ciucă îi răspunde lui Marcel Ciolacu

Recent, conflictul dintre Nicolae Ciucă, președintele PNL, și Marcel Ciolacu, premierul PSD, a escaladat în urma discuțiilor legate de vila de protocol din Aviatorilor.

Ciucă a răspuns acuzațiilor lui Ciolacu, afirmând că a stat în curtea sa, nu în cea a RA-APPS (Regia Autonomă Patrimoniul Protocolului de Stat), subliniind că premierul ar trebui să explice cât timp a folosit facilitățile regiei.

Referindu-se la caracterizarea lui Ciolacu, care l-a numit „mojic”, Ciucă a declarat că nu va comenta, întrucât aceasta ar presupune să accepte că Ciolacu înțelege semnificația cuvântului.

El a insistat că, în calitate de lider al PNL, își asumă responsabilitatea pentru hotărârea de guvern privind renovarea vilei, care este cunoscută de mai bine de un an și a fost finanțată, inclusiv, de Ciolacu.

”Eu nu fug de niciun fel de răspundere, pentru că n-am fugit niciodată, îmi asum absolut orice. Dacă a considerat că nu este o hotărâre de guvern potrivită, de ce nu a vorbit despre ea, atunci când am elaborat-o? Sau de ce n-a vorbit în momentul în care a preluat dumnealui funcţia de prim-ministru? Şi s-a găsit, tocmai acum, în campanie electorală, să o aducă în discuţie? Ok, eu o asum, n-am o problemă”, a arătat preşedintele PNL. Ciucă a subliniat că diferenţa dintre el şi oricare dintre cei care verbalizează acest subiect, este că el a stat în casa sa. ”Eu nu am stat în casă de la RA-APPS. Nu m-am folosit de această facilitate”, a declarat Nicolae Ciucă.

”Şi că au zis că îmi place să stau la ţară, recunosc, sunt de la ţară, am stat în curte. Nu-i zic bătătura, că bătătura mai are nişte anexe, unde mai cresc păsări şi alte. Deci am stat în curtea mea, nu în curtea R.A.P.P.S.-ului. Când dumnealui o să explice cât timp a folosit facilităţile de la RA-APPS., să vină să stea de vorbă cu mine”, a adăugat el.

Președintele nu ar trebui să ceară o locuință de protocol

Pe de altă parte, Marcel Ciolacu a declarat că președintele României nu ar trebui să solicite o locuință de protocol după încheierea mandatului, precizând că este un drept al fiecărui președinte.

Ciolacu a recunoscut că există informații pe care nu le poate divulga din cauza secretizării documentelor și a afirmat că orice prim-ministru trebuie să-și asume deciziile luate în timpul mandatului.

Ciolacu a criticat ceea ce a numit „mizeria” aruncată împotriva domnului Neacșu, subliniind că nu poți să fii atât de „mojic” încât să nu îți asumi responsabilitatea pentru acțiunile tale când ocupi funcția de prim-ministru.

Acesta a explicat că funcția trebuie asumată atât cu aspectele pozitive, cât și cu cele negative, așa cum o face și el, oferind explicații publicului.

El a adăugat că, deși uneori este supărat, obosit sau liniștit, în momentul în care vine de la Biserică, este necesar să îți asumi deciziile atunci când ești într-o funcție de stat la un asemenea nivel.

De asemenea, a menționat că nu cunoaște devizul total, dar dacă i se solicită, va cere secretarului general să obțină informațiile de la RA-APPS și să le pună la dispoziție.