PNL își însușește anumite valori, precum patriotismul, legătura cu istoria locală, credința creștină și tradițiile românești, acestea fiind reflectate și în denumirea partidului politic. Administrații liberale au pus accent pe dezvoltarea comunităților și pe valorificarea potențialului fiecărei localități de-a lungul anilor. De exemplu, Alba Iulia, Sibiu, Cluj, Bihor, Arad și unele zone din Moldova și Dobroga. Nicolae Ciucă crede că este necesar ca reprezentanții PNL să aibă argumente solide și să își asume angajamente realizabile atunci când se adresează cetățenilor, evitând să facă promisiuni pe care nu le pot onora.

„PNL are aceste valori. PNL are sintagma naţională în denumire. Asta înseamnă patriotism, asta înseamnă legare de istorie, de credinţa noastră creştină, de tradiţii, de tot ceea ce poate să reprezinte bun în neamul românesc. Eu sunt convins că prin aceste valori, am venit în faţa dvs nu să vă spun vorbe goale, am venit în faţa dvs să vă spun ce au făcut administraţiile liberale. Ele au dezvoltat comunităţile, au avut grijă ca toate oportunităţile şi potenţialul de care dispune fiecare localitate să poată fi pus în valoare. Aici ne putem mândri cu ceea ce înseamnă tradiţia. Nu venim să vorbim despre lucruri care sunt la distanţă de noi. Sunt lucruri care s-au întâmplat.

Venind acum de la Iaşi, am trecut pe la Botoşani şi am zăbovit la domnul Iftime, pentru că fiind nou în echipă are nevoie să argumenteze de ce familia liberală este cea în care poţi avea încredere. Am trecut prin Dumbrăveni. E absolut impresionant ce e a colo. Se vede că sunt oameni gospodari. La fel este în Gura Humorului, la fel este în Câmpulung Moldovenesc.

Exemplele pe care noi le dăm de fiecare dată cu administraţia liberală încep din Ardeal, încep cu Alba iulia, Sibiu, Cluj Bihor, Arad, în Banat cu Timişul, dar le-am spus tuturor că trebuie să începem şi cu Suceava, Iaşiul sau Constanţa. I-am rugat pe colegii mei să avem argumente când venim în faţa cetăţenilor, să ne luăm angajamente pe care le putem face. Nu putem să stăm în faţă nimănui şi să vorbim despre lucruri pe care nu o să le facem niciodată. Asta este ceea ce eu consider că e important să transmitem atunci când suntem în faţa dumneavoastră”, a zis el, vineri, într-un eveniment ce a avut loc la Suceava.