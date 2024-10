Scena politică din România continuă să fie tensionată, după ce liderul PNL, Nicolae Ciucă, a anunțat că a întrerupt orice comunicare cu Marcel Ciolacu și Partidul Social Democrat (PSD).

Într-un interviu Ciucă a subliniat că relațiile dintre cele două partide, care au colaborat în cadrul coaliției de guvernare, s-au deteriorat pe fondul mai multor dispute, culminând cu decizia Curții Constituționale a României (CCR) în cazul Dianei Șoșoacă.

Nicolae Ciucă a declarat că PSD pare să fie dominat de „mirosul puterii”, ceea ce a afectat colaborarea între cele două partide. În opinia sa, PSD nu mai împărtășește puterea în mod echitabil, ci tinde spre controlul total al guvernării.

Ciucă a subliniat că acest comportament ar putea pregăti terenul pentru o alianță PSD-AUR, o perspectivă pe care el o consideră periculoasă pentru viitorul politic al României.

„Nu. Am spus nu. Nu înseamnă nu (n.r. nu îi mai răspunde la telefon). Există staff tehnic desemnat să rezolve problemele de guvernare. (…) Chestiunea legată de apariția unei probleme, sigur și noi am crezut că PSD nu mai are probleme și am crezut că PSD este un partener cu care putem să discutăm subiectele legate de o predictibilitate, legate de o stabilitate a țării.

Au ajuns la putere și au simțit mirosul puterii și a reieșit foarte clar că își doresc puterea totală. Este o falsă impresie și un fals mesaj când se spune „noi împărțim puterea”. Păi cum împărțim puterea, când tu o iei pe toată și vrei să o iei pe toată? Iar formula care se generează prin a-l duce pe George Simion în turul 2 nu reprezintă altceva decât perspectiva guvernării PSD-AUR”, a spus Nicolae Ciucă.