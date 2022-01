Premierul Nicolae Ciucă a semnat, luni, decizia privind eliberarea Violetei Vijulie din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici (ANFP). Aceasta revenise în funcţie în septembrie 2021, după ce a mai condus instituţia şi în trecut. Violeta Vijulie este membru PNL din anul 2003.

În locul ei a fost numit, tot luni, Vasile-Felix Cozma, membru PSD.

Alte decizii semnate de premierul Nicolae Ciucă au vizat numirea lui Dragoş-Cristian Vlad în funcţia de preşedinte al Autorităţii pentru Digitalizarea României şi eliberarea, la cerere, a lui Horia Scarlat din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului.

Numită în funcție de fostul premier Florin Cîțu

Violeta Vijulie a fost numită în funcţia printr-o decizie a prim-ministrului Florin Cîţu. Prin aceeaşi decizie, Liviu Mălureanu a fost eliberat din funcţia de preşedinte al ANFP. Ea a mai fost preşedinte al ANFP din octombrie 2020 până în februarie 2021.

„Am revenit la conducerea ANFP hotărâtă să continui reforma funcţiei publice, pe care am gândit-o împreună cu echipa ANFP. Consider că nominalizarea mea în funcţia de preşedinte al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, de două ori în mai puţin de un an, confirmă recunoaşterea profesionalismului meu şi încrederea de care mă bucur în rândul Partidului Naţional Liberal. Îi asigur pe toţi acei funcţionari publici care îşi desfăşoară activitatea cu seriozitate şi determinare, de respectul meu şi de tot sprijinul în dezvoltarea unei cariere frumoase, care să-i facă mândri şi să le aducă prestigiul pe care îl merită. Corpul funcţionarilor publici trebuie să nască lideri, care să îşi asume efortul de a aduce sistemul din România la standarde occidentale. Sunt aici ca să fac acest lucru posibil!”, declara aceasta la numirea în funcție.

Din luna februarie 2021 şi până la data de 13 septembrie, ea a fost consilier al ministrului, în cadrul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

Cine este Violeta Vijulie?

Violeta Vijulie este licenţiată a Universităţii din Bucureşti, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, are o diplomă de master în comunicare audio-vizuală la Scoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Facultatea de Comunicare „David Ogilvy” şi, începând de anul acesta, este doctorand în administraţie publică, în cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării.

Aceasta are o bogată experienţă profesională, obţinută în peste 20 de ani de activitate în mediul privat şi public, evidențiindu-se în domeniile: comunicare, administraţie publică, management şi proiecte europene.