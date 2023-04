Premierul Nicolae Ciucă a declarat, miercuri, că măsurile Executivului nu fac altceva decât să reducă şi să amâne acele cheltuieli care nu sunt absolut necesare.

Nicolae Ciucă, despre reducerea cheltuielilor bugetare

„Cu toată responsabilitatea, aşa cum am făcut-o şi anul trecut când am avut de gestionat un an foarte greu, la fel şi anul acesta, nu facem altceva decât să luăm acele măsuri ca să asigurăm stabilitatea bugetară şi să ne asigurăm că avem banii necesari pentru îndeplinirea obiectivelor conform programului de guvernare.

Prin aceste măsuri nu facem altceva decât să reducem şi să amânăm acele cheltuieli care nu sunt absolut necesare.

Am făcut specificaţiile necesare privind domeniile, respectiv bunuri şi servicii, autoturisme, mobilier şi alte cheltuieli care trebuie foarte bine gestionate fără a ne atinge de serviciile medicale, de educaţie, fără a ne atinge de reducerea veniturilor salariaţilor şi asta doresc să fie foarte clar înţeles de către toată lumea”, a spus premierul Nicolae Ciucă, în debutul şedinţei de Guvern de miercuri, 26 aprilie.

România, cea mai stabilă țară din regiune

De asemenea, premierul Nicolae Ciucă a mai precizat că avem nevoie de acest echilibru şi în anul 2023.

„Aşa cum am menţionat, cifrele pe care le avem astăzi pe masă, legat de anul 2022, ne demonstrează că au fost măsuri care ne-au asigurat creştere economică, stabilitate, au făcut ca România să fie cea mai stabilă ţară din regiune şi ne creează perspectivele pentru a avea încredere că în continuare putem să mizăm pe creştere economică şi s asigurăm îndeplinirea obiectivelor din programul de guvernare”, a mai spus el.

Coaliţia cu PSD, singura variantă care putea să funcţioneze

Premierul Nicolae Ciucă spune că în România nu se întrevede o altă formulă de guvernare coaliţia cu PSD fiind singura care poate funcționa.

„Coaliţia cu PSD este singura formulă matematică, inclusiv pe cifre de parlamentari, care putea să funcţioneze. Singura. Toată lumea ne reproşează chestiunea aceasta. E posibil să ni se reproşeze şi mai târziu lucrul acesta, dar am convingerea personală că a fost singura opţiune pe care o aveam şi nici în momentul de faţă nu se întrevede o altă formulă de guvernare şi asigurarea stabilităţii politice în ţară.

Suntem într-o coaliţie. Este o coaliţie a competiţiei politice. Este o coaliţie într-o formulă care pentru mulţi a părut a fi anacronică şi doar o soluţie care doar asigura 3-4 luni, din noiembrie 2021 până la sărbătorile de Paşti din 2022

Nu a fost aşa, pentru că am reuşit în toată această perioadă să menţinem stabilitatea acestei coaliţii pentru că ne-am dorit stabilitatea României”, a spus Nicolae Ciucă la Forumul Administraţiei Publice Locale organizat de PNL Iaşi.