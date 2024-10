Nicolae Ciucă, șef al PNL și candidat la alegerile prezidenţiale, a lansat un mesaj în cadrul evenimentului de prezentare a programului său de prezidenţiabil. El subliniază că ordinea mondială este în pericol.

În opinia liberalului, această amenințare ar avea „un nume” în România. Ciucă susține că este vorba despre o așa-zisă „coaliție toxică” între PSD şi AUR, respectiv „un PSD aurit”.

Președintele PNL spune și că o astfel de alianță ar „deschide uşa influenţelor străine” și ar „aduce declin economic ţării noastre”.

„Am fost soldatul, am fost ofiţerul şi am fost generalul armatei acestei ţări. Am servit cu credinţă drapelul României pe care îl port în inimă şi astăzi. Am fost apoi ministrul apărării, prim-ministru şi astăzi preşedintele Senatului. Iată, am ajuns în această seară în faţa dumneavoastră purtând pe umeri o nobilă responsabilitate care mă obligă şi mă onorează. Şi anume câştigarea preşedinţiei României”, a spus Ciucă.