Premierul Nicolae Ciucă a dat joi cea mai bună veste la nivel național, după ce a transmis că România are susținere la Bruxelles pentru intrarea în Schengen în viitorul apropiat. Șeful Guvernului a făcut anunțul în cadrul unei conferințe de presă susținută la Bruxelles.

„Toți interlocutorii au subliniat susținerea de care România se bucură pentru a continua și finaliza procesul de aderare la Schengen.

Au fost activități de evaluare. Comisia de evaluare și-a desfășurat activitatea două zile, luna aceasta, în România, iar rezultatele de evaluare sunt cât se poate de pozitive și asigură continuarea cadrului de evaluare și discuții în vederea clarificării oricărei probleme la nivelul oricărui stat membru Schengen, astfel încât atunci când va fi luată decizia în Consiliul JAI să putem să avem susținerea pe baza meritului pe care țara noastră trebuie să se bucure. (…)

În momentul de față sunt unele probleme care trebuie clarificate în relațiile bilaterale cu Olanda.

Au fost întreprinse demersuri și am arătat deschidere față de punerea la dispoziție a tuturor elementelor care sunt necesare pentru a finaliza aceste clarificări. A fost transmisă o scrisoare de invitare din partea ministrului de Interne la adresa ministrului de Interne olandez, astfel încât o delegație care vrea să clarifice subiectele neelucidate să vină în țara noastră și să vadă la fața locului tot ce s-a întreprins.

Am convingerea că, așa cum a rezultat din întâlniri, aceste chestiuni vor fi rezolvate în timp oportun. În ceea ce privește MCV, am avut discuții privind procesul tehnic. Au fost discuții tehnice pe care domnul ministru Predoiu le-a purtat la nivelul Comisiei. De asemenea, sunt perspective pozitive, ca României să-i fie ridicat acest capitol al MCV”, a transmis joi, premierul României Nicolae Ciucă.

De asemenea, șeful Guvernului a mai fost întrebat despre raportul misiunii de evaluare pentru aderarea la Schengen. Premierul recunoaște că nu l-a citit, pentru că nu este public, însă din datele oferite de membrii care au participat la analizarea raportului, acesta este unul „foarte pozitiv”.

„Nu am citit raportul, pentru că nu e public. El a fost analizat ieri. Ceea ce ştiu, din datele pe care le avem de la membrii noştri care au participat la analiza raportului, este că e unul foarte pozitiv. Este o dovadă a faptului că România a făcut ceea ce trebuie astfel încât să îndeplinească standardele şi condiţiile aqui-ului Schengen şi o să repet acest demers nu se va opri la momentul în care vom primi aprobarea să intrăm în Schengen. (…)

Am demonstrat că suntem în măsură să protejăm graniţele externe. Am făcut-o şi mai abitir şi provocare pe întreg serviciul de graniţă a fost una cât se poate de complexă şi dinamică şi azi putem să ieşim, după atâta timp, să spunem că România are procedurile îndeplinite”, a afirmat Nicolae Ciucă, întrebat joi într-o conferinţă de presă la Bruxelles, dacă a văzut raportul privind aderarea României la Schengen şi dacă acesta mai lasă loc ca alte state, precum Olanda, să se opună acestui demers de aderare.