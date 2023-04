Premierul Nicolae Ciucă a declarat marţi, despre cumulul pensie-salariu, că în coaliţie s-a ajuns la concluzia că este nevoie de un proiect de lege, ci nu doar o ordonanță, fiindcă că este vorba de limitarea unor drepturi şi libertăţi, iar măsura ar fi neconstituţională.

Decizii privind cumulul pensie-salariu

„Este nevoie de un proiect de lege, a fost discuţia aceasta, am analizat şi aseară, în coaliţie, este vorba de limitarea unor drepturi şi libertăţi. Din toate perspectivele, la nivelul Guvernului nu putem să adoptăm o Ordonanţă de urgenţă pentru că efectiv este neconstituţională. Ca atare, orice demers în acest sens se va face printr-un proiect de lege, în Parlament.”, a spus Nicolae Ciucă.

Premierul Nicolae Ciucă a declarat marţi, despre discuţiile din coaliţie privind o impozitare a veniturilor suplimentare, că nu este vorba despre o supraimpozitare, ci despre impozitarea anumitor venituri.

”Mie îmi pare foarte rău că începând de vineri a fost circulat un document neoficial şi în întâlnirea de aseară am solicitat ca toate aceste aspecte să fie clarificate. Nu avem nevoie să inducem motive de panică în rândul populaţiei că vor fi luate măsuri de austeritate. Săptămâna trecut, vineri, am precizat foarte clar (..) că în acest moment, pe masa Guvernului, analizăm posibilitatea de a chibzui mai bine bugetul, fără să se facă referire la măsuri de îngheţare a salariilor, la altfel de măsuri care nu sunt motivate în acest moment.

Motivul pentru care au luat această decizie a fost acela că după trei luni de zile, pe colectare s-a înregistrat un deficit de 4,5 miliarde, ori ţinta noastră, la nivelul Guvernului, este de a ne încadra în deficit, aşa cum a fost el asumat de ţara noastră”, a spus Nicolae Ciucă.

Supraimpozitarea salariilor

”Ca atare, ţinând cont de faptul că niciodată nu am luat o decizie şi nu voi lua o decizie pe tot felul de mesaje care au fost transmise în spaţiul public, am nevoie de analize care să confirme concret situaţia şi modul în care să identificăm soluţii, am cerut să mi se prezinte de la Ministerul de Finanţe toate elementele care să stea la baza unei decizii. Dar deciziile vizează reducerea cheltuielilor la bunuri şi servicii, pe maşini, pe mobilier, cheltuieli care pot să mai aştepte şi să ne îndeplinim obiectivele de investiţii”, a explicat Nicolae Ciucă.

Despre subiectul supraimpozitarii salariilor, premierul a spus că nu vrea să comenteze până când ministerul de Finanţe nu vine cu analiza.

”Este adevărat şi foarte onest vă spun că aseară am discutat şi am zis care sunt posibilităţile prin care putem să rezolvăm aceste măsuri şi sigur s-a discutat inclusiv despre o propunere, dar propunerea respectivă trebuie transpusă într-o măsură care se va concretiza într-o decizie, după ce avem toate documentele pe masă. Şi nu discutăm despre o supraimpozitare, ci despre impozitarea anumitor venituri”, a spus Nicolae Ciucă.

Când va intra în vigoare noul pachet de măsuri?

De asemenea, premierul a fost întrebat dacă s-a discutat şi despre mediul privat. Totodată, el a spus că nu este sigur când se vor aplica aceste măsuri.

”Nu am discutat chestiunea aceasta, aşteptăm să se vină cu măsura. Nu sunt sigur că vor fi de la 1 mai. 1 mai este săptămâna viitoare, nu avem cum să luăm această decizie până când Ministerul de Finanţe nu va prezenta o analiză clară”, a mai spus Nicolae Ciucă.