Acesta a subliniat că trebuie să se asigure că cererea de plată numărul 2 va fi aprobată și să pregătească jaloanele și țintele pentru cererea de plată numărul 3 și cererea de plată numărul 4.

„Ieri am desfășurat ședința Comitetului Interministerial pentru Planul Național de Redresare și Reziliență. A fost o activitate în care am analizat fiecare jalon și țintă în parte, atât în ceea ce privește nivelul de îndeplinire, cât și în ceea ce privește măsurile pe care trebuie să le luăm în continuare, astfel încât să ne asigurăm că cererea de plată numărul 2 va fi aprobată de către Comisie și, totodată, pregătim jaloanele și țintele pentru cererea de plată numărul 3 și cererea de plată numărul 4.”, a spus Nicolae Ciucă.

Planul de acțiune va fi discutat cu Comisia

Premierul a mai spus că fiecare coordonator de reformă trebuie să vină cu un plan de acțiune concret. De asemenea, a menționat că planul de acțiune la nivel guvernamental va fi discutat și agreat cu Comisia.

„În acest cadru am stabilit ca până la finele lunii, acolo unde sunt aspecte care trebuie clarificate cu Comisia, să avem un plan de acțiune concret, pe care fiecare dintre coordonatorii de reformă îl va prezenta în ședința de guvern. De asemenea, am apreciat și apreciem în continuare dialogul pe care îl avem cu Comisia. Am stabilit ca toate elementele care necesită clarificare să fie foarte transparent și oportun soluționate. Totodată, planul de acțiune la nivel guvernamental va fi, de asemenea, discutat și agreat cu Comisia.”, a declarat el.

România nu își permite să piardă fondurile alocate de Uniunea Europeană

Acesta a subliniat faptul că România nu își permite să piardă aceste fonduri, deoarece au asigurat reforme, au susținut economia și au atras investiții.

„Subliniez, încă o dată, nu ne permitem să pierdem niciun eurocent din fondurile alocate de către Uniunea Europeană. Sunt banii care au asigurat atât derularea reformelor, cât și susținerea economiei, dezvoltarea mediului antreprenorial din România și, desigur, atragerea de investiții, astfel încât să putem să discutăm de o predictibilitate și stabilitate economică și, desigur, să putem să ne facem planuri pentru viitor. Toate aceste planuri nu vizează nimic altceva decât îmbunătățirea calității vieții cetățenilor români și acesta este obiectivul Guvernului României.”, a spus premierul.