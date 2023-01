Noua funcție a lui Nicolae Ciucă! Vestea momentului venită chiar acum. Ce va ajunge prim-ministrul României

Purtătorul de cuvânt al Partidului Național Liberal (PNL), Ionuț Stroe, a vorbit despre funcția pe care prim-ministrul Nicolae Ciucă ar putea să o ocupe după rotativa guvernamentală.

Amintim că, din mai 2023, Nicolae Ciucă nu va mai ocupa funcția de șef al Guvernului de la București.

Ionuț Stroe, fostul ministru al Sportului, spune că nu poate să ofere un răspuns referitor la viitorul lui Nicolae Ciucă în politică.

De asemenea, purtătorul de cuvânt al PNL l-a dat de exemplu pe liderul PSD, Marcel Ciolacu, despre care spune că nu face parte din Guvern, dar că este prezent întotdeauna la masa deciziilor.

Purtătorul de cuvânt al PNL a mai spus că nu este în măsură să facă vreo declarație cu privire la funcția pe care Nicolae Ciucă ar urma să o ocupe după rotativa guvernamentală.

”Nu pot sa va ofer eu un răspuns in legatura cu acest lucru, cred ca premierul Ciuca va lua o decizie.

Uitati-va acum, presedintele PSD Ciolacu nu face parte din Guvern in schimb este mereu prezent la masa deciziilor, in coaliție este partea a deciziilor, sunt convins ca si premierul Ciuca va avea un cuvânt extrem de important de spus chiar dacă nu va face parte din Guvern.

Nu vreau sa anticipez, nu sunt in masura sa va ofer un răspuns si nu as putea sa ma hazardez in a face presupuneri”, a declarat purtătorul de cuvânt al Partidului Național Liberal (PNL), Ionuț Stroe.

Nicolae Ciucă, cel mai calificat pentru candidatura la alegerile prezidențiale

Anterior, ministrul Lucian Bode a precizat că prim-ministrul și președintele PNL este cea mai calificată persoană din partid pentru alegerile prezidențiale de peste doi ani.

„Sigur că totuși vorbim de doi ani până la alegerile prezidențiale. Astăzi, președintele partidului și prim-ministrul este cel mai calificat membru PNL să candideze pentru această funcție.

Dar, cu siguranță, în cei doi ani pe care îi avem în față, plus ceea ce am realizat în guvernarea grea, unde n-am ratat nicio criză – de la pandemie, la război, la criză economică – guvernarea liberală poate produce un candidat pe dreapta care să câștige alegerile prezidențiale în 2024”, preciza ministrul Lucian Bode.