Ministrul german al Apărării, Christine Lambrecht, și-a prezentat luni demisia, în contextul în care Berlinul este cercetat cu privire la răspunsul său la războiul din Ucraina.

Lambrecht, un deputat de rang înalt în Partidul Social-Democrat al cancelarului german Olaf Scholz, s-a confruntat cu presiuni susținute privind credibilitatea sa în conducerea forțelor armate ale țării.â

Retragerea ei din funcție are loc în momentul în care Germania se gândește dacă să aprobe sau nu o creștere a sprijinului militar acordat Ucrainei pentru a ajuta forțele armate ale Kievului să învingă în fața atacului rusesc.

Mai multe instituții media au relatat în weekend că demisia lui Lambrecht ar putea fi iminentă, în urma unei serii de pași greșiți.

„Astăzi i-am cerut Cancelarului să mă demită din funcția de ministru federal al Apărării”, a declarat Lambrecht, membru al Partidului Social-Democrat (SPD) al lui Olaf Scholz, în comunicatul citat.

Scholz se află sub presiune pentru a aproba o creștere a sprijinului militar internațional pentru Kiev, pentru a ajuta Ucraina să respingă forțele rusești din Ucraina.

Lambrecht a fost acuzat că nu a reușit să readucă rapid Bundeswehr-ul în formă, în ciuda faptului că s-a convenit asupra unui fond special de 100 de miliarde de euro în acest scop după ce Rusia a invadat Ucraina.

Dezbaterea de lungă durată privind starea capacităților de apărare ale Germaniei s-a intensificat luna trecută, când mai multe tancuri de infanterie Puma au fost scoase din uz în timpul unui exercițiu militar recent.

Recent, ea a fost criticată de mass-media și de personalități din opoziție pentru că a postat un videoclip în aer liber pe rețelele de socializare în ziua de Anul Nou, în care a mulțumit militarilor, dar s-a străduit să se facă auzită în zgomotul de fond produs de artificii și petarde și a confundat aparent războiul din Ucraina cu întâlniri personale plăcute.

„Ce fel de an a fost 2022? Ne-a confruntat cu multe provocări incredibile. Există un război care face ravagii în mijlocul Europei. Asociat cu acest lucru au fost pentru mine multe impresii deosebite, multe întâlniri cu oameni interesanți, grozavi”, a spus Lambrecht în videoclip, transmite The Guardian.

I’ve translated the relevant bits (as close to the original as I could, hence some clunky phrasing).

I’m sorry, this is disastrous. pic.twitter.com/JMaJlh08cu

— Ulrike Franke (@RikeFranke) January 1, 2023