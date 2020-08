„Atentie!!! Noi tiganii ne cerem scuze pentru voi romanii care va violati si omorati copii, cred ca din vina noastra faceti asa. Ne cerem scuze pentru ca presedintele nu e bun asta tot din vina noastra, ne cerem scuze pentru ca batranii in romania mor de foame zi de zi pentru ca au pensiile mici asta tot din vina noastra. Ne cerem scuze pentru parlamentarii si statu roman care au legile astea care nu va plac voua. Ne cerem scuze pentru ca politia romana e pe mana cu ce-i care fura copii tot vina noastra. Ne cerem scuze ca in romania mor copii de foame si au alocatie cate 50 de lei lunar tot vina noastra a tiganilor. Ne cerem scuze pentru cea facut Gheorghe dinca si omul acela care si-a violat fetele si acel om care si-a ucis propiul copil in varsta de 8 anisori toate astea din vina noastra 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 si in spitale ca va omoara familiile tot vina noastra a tiganilor. Bai romanilor sa va zic ceva voi sunteti ce-i mai rai oamenii de pe pamant voi chiar nu avetii suflet voi judecati mortu nu il lasa-ti sa se odihneasca in pace, voi mergeti manca-ti la tiganii in casa si dupa ii barfiti. Ba eu n-am vazut un roman asa mai smecher sa vb de tiganii de rau niciodata doar aia smecherii si trecuti prin viata stiu cum sunt tiganii buni, nu toti tiganii majoritatea. Ne cerem scuze pentru ca noi nu suntem ca voi sa asteptam totul de la statul roman sa ne mareasca salariile si ca nu putem sa vedem copii nostri cum mor de foame si sa nu le putem oferii nimic. Sunteti invidiosi rau romanii (taranii) si va roade invidia ca noi ne descurcam.Imi cer scuze fata de prietenii mei romanii pe care ii respect foarte mult si ei pe mn. POSTAREA NU SE REFERĂ LA NICI UN PRIETEN DE-AL MEU !!!!!!