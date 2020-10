Șoc și groază printre interlopi. Liderul Duduienilor iese din închisoare și ar urmă nici mai mult, nici mai puțin decât răzbunarea lui Emi Pian. Este vorba de tatăl lui Pian, respectiv Nicolae Duduianu. Chiar dacă se știa că la Judecătoria Sectorului 4 s-a respins ca neîntemeiată cererea de liberare condiționată a acestuia, deținut în Penitenciarul Jilava, la mijlocul lunii septembrie, acum tatăl lui Emi Pian a contestat decizia.

Sentința ar fi trebuit pronunțată pe 12 octombrie, dar ședința a fost amânată pentru ziua de vineri, 16 octombrie.

Potrivit DC News, Nicolae Duduianu a participat la programe de reintegrare socială, a muncit și a desfășurat activitățile educative și culturale. Totuși, solicitarea nu a venit din partea lui în ceea ce privește participarea la demersurile recuperative. A finalizat însă programe precum: educație juridică, două programe de dezvoltare și menținere a relațiilor cu mediul suport, programul de pregătire pentru liberare, unde este reînscris și a absolvit clasele I-IV. De cealaltă parte, a abandonat trei dezbateri și un concurs tematic.

Nicolae Duduianu a susținut că nu are niciun raport, nu are probleme, a făcut școală, a muncit, are copii și nepoți.

Instanța care a respins cererea în luna septembrie a consemnat că Nicolae Duduianu a fost sancționat o dată pentru nerespectarea Regulamentului de ordine interioară și recompensat de 14 ori. Evoluția lui din punct de vedere educațional, comportamental și relaționat a fost apreciată ca fiind una sporadică față de activitățile de reintegrare socială și nu una progresivă.

Trebuie amintit că Nicolae Duduianu este încarcerat din luna mai a anului 2013 și ar trebui să fie liberat în luna mai a anului 2022.

Moartea lui Emi Pian, liderul Clanului Duduienilor, a șocat toată suflarea interlopă. El fost ucis de Richard Gheorghe, un membru al unui alt clan, după o partidă de barbut.

Despre arestarea lui Nicolae Duduianu a vorbit și soția lui Emi Pian. „Socrul meu și când a fost arestat, a fost arestat în cadru, mergea în cadru, a făcut două infarcturi la pușcărie, pur și simplu pentru că l-a lovit pe un băiat pe trecerea de pietoni la picior și pur și simplu pentru că l-a chemat Duduianu și îl cheamă Pian a fost arestat pentru tentativă de omor. Nu l-a cunoscut în viața lui pe respectivul“, a mai spus văduva interlopului Emi Pian.