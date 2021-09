Liviu Dragnea a lansat un atac dur la adresa Guvernului condus de Florin Cîțu. Fostul lider al PSD a lansat o serie de critici, întrebându-se retoric: „Mai putem discuta de putere de cumpărare când au înghețat salariile, pensiile, alocațiile?”

În context, Liviu Dragnea a amintit de măsurile luate de PSD atunci când se afla la guvernare sub conducerea sa și a comparat perioada respectivă cu actuala guvernare Cîțu.

„Eu eram nebun, am fost nebun când am plafonat prețurile la gaz și energie. Acum am văzut că Spania a luat măsură asta. Eu am fost înjurat și huiduit că sunt comunist, în Spania această măsură a Guvernului e aplaudată. Cu totul întâmplător, prețul la gaze în centrul Europei și în vest este mai mic.

Noi mai putem discuta de o șansă la concurență serioasă la companiile românești cu firmele care în vestul europei au prețuri mici? Noi mai putem discuta de putere de cumpărare când au înghețat salariile, pensiile și alte sporuri și inflația și prețurile sunt la cer. Câte ouă se puteau cumpără înainte, câte pâini, câte plinuri de benzină?”, a declarat revoltat Liviu Dragnea la emisiunea Culisele Statului Paralel cu Anca Alexandrescu, la Realitatea PLUS.

Din ce bani trăiește Liviu Dragnea?

De altfel, liderul politic a vorbit și despre situația sa financiară. El a spus că acum trăiește din ceea ce câștigă iubita sa și ccă îl mai ajută și copiii.

„În 1990 am fost prima inițiativa privată din sudul României. Asociație cu scop lucrativ. În 96 când am devenit prefect aveam un complex hotelier, trei restaurante, două centre engro, trei magazine. Aveam în 96 terenuri, clădiri. Eu de la 20 și ceva de ani am muncit de mi-au sărit capacele.

Ce am avut că și terenuri, o mare parte din terenuri și imobile le-am vândut că să pot să fac la Alexandria un loc unde să poată să stea copiii mei.

Acum trăiesc din 2 treimi din salariu pentru că o treime e sechestru. Cu ce câștigă Irina că salariu și ce câștig și eu, cu ce mă ajută copiii, nu mor de foame”, a declarat Liviu Dragnea la Realitatea PLUS.

Sursă foto: INQUAM Photos, Bogdan Dănescu