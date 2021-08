Fostul premier Adrian Năstase consideră că nu va pica Guvernul dacă Florin Cîțu pierde șefia PNL, dar că Ludovic Orban ar putea avea nevoie de ajutorul PSD dacă nu rămâne liderul partidului.

„Nu cred ca va pica Guvernul (daca pierde Citu sefia PNL). De obicei se gasesc solutii de rezerva. E vorba de presiuni economice, de presiunea primarilor si a consilierilor care ii vor tine la masa cu mainile legate pe cei din conducerea partidelor”, a spus Năstase.

În opinia acestuia, daca va caștiga Cițu șefia PNL atunci Ludovic Orban nu va fi exclus din partid, în schimb s-ar putea încerca înlăturarea acestuia de la șefia Camerei Deputaților. „S-ar putea ca Orban să aibă nevoie de voturile PSD să rămână președinte al Camerei Deputaților”, a apreciat Năstase.

Cutremur în PNL

Într-o postare pe blogul personal, fostul premier al României, Adrian Năstase are o profeție sumbră care ar putea arunca în aer întreaga scenă politică. Acesta a făcut, săptămâna trecută, o analiză a algerilor interne din PNL care devin din ce în ce mai tensionate.

Mai exact, Adrian Năstase subliniază faptul că Florin Cîțu a introdus în bătălia internă din partid conceptul „lupului tânăr”. Totodată, el a adăugat că ultimele mișcări ale premierului nu fac altceva decât să rupă PNL-ul din temelii.

Fostul premier susține că Florin Cîțu vorbește puțin în spațiul public, însă știe ce are de făcut. El a amintit de împrumuturile făcute și de refuzul acestuia de a le răspunde jurnaliștilor la întrebări. Totodată, Adrian Năstase susține că acesta a a copiat modelul Obama.

„Cu mânecile suflecate, spre propăsirea patriei. Florin Catu „tace si face”. Vorbeste putin, este hotarat, este progresist, ascultă muzică rock, stie să facă imprumuturi internationale , stie să nu răspundă la intrebările jurnalistilor. Cu alte cuvinte, este cool.

In plus, ii ascultă pe consultantii de imagine. Se prezintă bicolor – părul vopsit tinereste iar barba in culoarea intelepciunii. De asemenea, oferă imaginea truditorului – cu manecile suflecate, pe modelul lui Obama”, a scris Adrian Năstase pe blogul personal.