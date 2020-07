Ministrul Sănătății Nelu Tătaru a declarat, la B1 TV, că prelungirea stării de alertă la 15 iulie este una iminentă. Într-o notă mai bună, întrebat dacă starea de urgență va reveni în următoarele săptămâni, ministrul Nelu Tătaru a declarat că asta nu se va întâmpla.

”În acest moment nu avem evoluția pentru o stare de urgență. Noi suntem pregătiți pentru o perioadă de 2 săptămâni, cele 14 zile, să avem o evoluție flujctuantă cu creșterea numărului de cazuri. Dar prelungirea unei stări de alertă, după 15 iulie, este aproape iminentă.”, spune ministrul Sănătății.

„Suntrem într-o stare în care eram pregătiți la 1 iulie să mai facem alte măsuri de relaxare dar evoluția nu ne-a permis. Măsurile de relaxare depind de evoluție. Evoluția depinde de noi ca sistem medical, cum gestionăm cazurile dar și de partenerii noștri fie că sunt agenți economici sau populația civilă, care au niște reguli de respectat. Sunt niște reguli foarte simple pe care le repetăm de la începutul acestei pandemii”, a mai spus Nelu Tătaru.

Izolarea cazurilor este importantă

„La nivel local e posibilă carantinarea unor anumite localități, unor anumite regiuni, dar în general e mecanismul izolării de care avem nevoie.

Acel pacient sau acea familie în izolare își consumă boala cele două săptămâni, nemergând în mediul său, nu face acea transmitere și se închid focarele.

Este o regulă foarte simplă. În momentul în care nu acceptăm, mergem și facem acele distracții la mare, fără a păstra vreo regulă de distanțare, fără portul vreunei măști, e normal că toți cei care se întorc de acolo în teritoriu să constituie.”, a spus ministrul.

Tătaru a intrat în contre cu cei de la PSD pe tema carantinării

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a intrat în contre cu cei de la PSD. Anunţul social-democraţilor referitor la votul asupra legii privind carantina şi izolarea reprezintă un „fals motiv”, spune ministrul. Mai mult, acesta, a precizat că explicaţii asupra proiectului au fost date în repetate rânduri.

„Cred că este un fals motiv. Noi am fost de fiecare dată de câte ori am fost invitaţi. Cel puţin am avut Ora ministrului, moţiune simplă, am dat explicaţii. Faptul că astăzi şi ieri şi acum două zile a fost prezent secretarul de stat Raed Arafat de la Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, din punct de vedere medical şi legislativ, cred că Parlamentul, prin Comisiile de specialitate, poate amenda această lege şi aduce la acel nivel legislativ care să nu confere unui pacient lipsirea de libertate.

Noi (…) am avut principii simple. Camera Deputaţilor a avut peste 800 de amendamente. A trecut la Senat şi aici s-a blocat. Cred că totuşi şi Camera şi Senatul ar trebui să ia nişte decizii, pentru că este vorba de sănătatea poporului român, nu de un moment politic în care trebuie să punctăm”, a transmis Nelu Tătaru.

