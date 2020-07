Potrivit ministrului, testele pentru coronavirus se fac în diferite focare, iar aceasta este explicația pentru cifrele din acest weekend.

”Sunt teste care se fac în diferite focare, de aceea avem cazuri de infectare, cum au fost cele de sâmbătă sau duminică. De cealaltă parte, avem teste făcute de oameni care pleacă în vacanță, sau de diverse companii, pentru angajați.

Unele teste pot fi fals pozitive sau fals negative, în funcție de aparat, în funcție de cel care le prelucrează, în funcție de loc. Poți să ai un test fals negativ, după 2-3 zile, iar apoi să fie pozitiv. Testele se pot negativiza sau pozitiva”, a declarat Nelu Tătaru, la România Tv.

Nu au respectat normele impuse

Totodată, ministrul a mai precizat că măsurile de relaxare care au început de la 1 iunie nu au fost luate în serios de români, iar acest lucru a dus la o creștere semnificativă a numărului de infectări.

”La 1 iunie am avut cea de-a doua masura de relaxare. Aceste norme nu au fost respectate. A urmat o creştere progresiva. Putem reveni la o situaţie gestionabila. Vom avea 2 saptamani grele. Avem o perioada de 3-4 zile in care numarul ramâne constant. Paturile de la terapie sunt cele care duc greul in acest moment”, a adăugat Tătaru.

Ministrul susține că în următoarele săptămâni sunt urmăriți pacienții care au refuzat internările, iar cei asimptomatici vor continua să fie testați periodic.

”În aceste două săptămâni urmarim ca tot ce a insemnat pacient care a refuzat internarea in perioada de vid legislativ să poată fi urmăriţi în continuare, cei asimptomatici vor fi testaţi periodic, pe cei care sunt in focare noi îi vom interna. Pregătim pe regiuni alte spitale care să-i poata prelua pe bolnavi, daca numărul acestora creşte.

Făcând acest lucruri putem scădea numărul de cazuri.

Oamenii trebuie să respecte trei reguli simple: purtarea măstilor, spalatul pe mâini şi distantarea „, a adăugat Tătaru.

Înapoi la starea de urgență?

Întrebat dacă este posibil ca România să se întoarcă din nou la starea de urgenţă, ministrul a răspuns că acest lucru este posibil în cazul în care sistemul medical nu va mai putea face față numărului de bolnavi.

„În momentul în care sistemul medical nu va face față, când avem suprapopulare la terapie intensivă, atunci vom propune reintroducerea stării de urgență. Noi sperăm ca într-o o săptămână, două, să avem o mie și ceva de cazuri, iar apoi să scădem”, a adăugat Tătaru.

SURSĂ FOTO INQUAM/Ilona Andrei