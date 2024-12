Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a anunțat, joi seară, că Republica Moldova are nevoie de sprijinul României pentru a face față presiunilor exercitate de Rusia în domeniul energetic. Dependența de resursele utilizate ca instrumente de șantaj, ci nu pentru dezvoltare sau ajutor, reprezintă o situație extrem de dificilă.

Ministerul Energiei din România colaborează îndeaproape cu autoritățile moldovene și cu cele europene pentru a gestiona un eventual scenariu în care Gazprom ar decide să sisteze livrările de gaze naturale.

Deja a fost inițiat un plan de acțiune comun, care include dialogul dintre companiile românești și cele moldovenești pentru achiziția de energie electrică, soluții tehnice pentru alimentarea cu energie prin liniile existente, prioritizarea accesului Republicii Moldova la gazele stocate în România în caz de criză și creșterea capacităților de echilibrare operațională pentru gaze.

„Frații noștri de peste Prut au nevoie de ajutorul României, în fața presiunilor imense pe care Rusia le pune în ceea ce privește accesul la energie. Nimic nu este mai rău decât să fii dependent de cei care își folosesc resursele nu pentru dezvoltare, nu pentru a ajuta, ci ca armă de șantaj.

1. Dialog între companiile românești și moldovenești pentru achiziție de energie electrică, în caz de necesitate, pe baze comerciale.

2. Identificarea soluțiilor tehnice pentru alimentarea cu energie electrică prin liniile deja existente, inclusiv liniile de 110 kV care trec Prutul.

3. Prioritizarea accesului Republicii Moldova la gazele stocate în România, dacă va exista o criză peste Prut, în limitele disponibilului, după asigurarea consumului intern.

4. Creșterea capacităților de echilibrare operațională pentru gaze.

România are o datorie, Europa are o datorie să nu abandoneze Republica Moldova și Ucraina în fața agresiunilor venite de la Est, fie ele sub forma tancurilor, rachetelor și urii, fie prin șantajul barbar în sectorul energetic”, a scris, joi, oficialul român pe Facebook.