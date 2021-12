Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a declarat astăzi că se gândește la variante în condiția în care NATO va transporta tehnică militară la granița cu Rusia, inclusiv la mutarea de arme nucleare în Belarus.

”Deși Rusia are acest arsenal nuclear la granița cu Polonia și Belarus, din punct de vedere militar nu are niciun sens să desfășoare acum aceste arme în Belarus; pe de altă parte, are sens să propage aceste informații pentru a crea panică în media”, a declarat Ilia Ponomarenko, de la Kiev Independent, la Antena 3.

”Putin își dorește concesii din partea Occidentului, și cel mai probabil are în vedere două situații: problema legată de conducta Nord Stream 2 care în acest moment are probleme cu certificarea din partea Germaniei, și situația cu Ucraina pe care o doresc în continuare în sfera de influență a Rusiei, liberă de influența Vestului în ceea ce privește infrastructura militară.

Acestea sunt cele două cereri cheie ale Kremlinului în aces joc al intimidării”, a spus Ponomarenko.

Nicolae Ciucă se va întâlni cu Secretarul General al NATO

Premierul Nicolae Ciucă a plecat luni la Bruxelles, în prima sa vizită acolo în calitate de prim-ministru. Nicolae Ciucă, se va întâlni mâine, la sediul NATO, cu Secretarul General al NATO, Jens Stoltenber, pentru a discuta despre situația din Ucraina.

În cadrul întrevederii dintre prim-ministrul Nicolae Ciucă și Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, vor fi abordate teme de actualitate ale agendei de securitate, cu accent pe evoluțiile din Vecinătatea Estică și Marea Neagră, potrivit comunicatului.

Cei doi înalți oficiali vor discuta și despre viitorul Concept Strategic al NATO, care urmează să fie adoptat anul viitor la Summit-ul Alianței de la Madrid, în negocierea căruia România este hotărâtă să se implice substanțial, inclusiv în contextul în care țara noastră a fost primul stat aliat care a susținut, încă din noiembrie 2019, necesitatea actualizării acestui document programatic al Alianței.

Nicolae Ciucă va reitera de asemenea determinarea Guvernului României de a contribui activ la misiunile și operațiile Alianței Nord-Atlantice și va reitera angajamentele executivului român în ceea ce privește cheltuielile aliate pentru apărare.

Nicolae Ciucă, prima vizită în calitate de prim-ministru la Bruxelles. Cu cine se va mai întâlni?

Tot mâine, premierul va avea o întrevedere cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, urmată de întâlniri cu vice-președintele executiv al Comisiei Europene responsabil pentru Pactul Ecologic European, Frans Timmermans, vicepreședintele executiv al Comisiei Europene pentru o Europă pregătită pentru era digitală, Margrethe Vestager, vice-președintele executiv al Comisiei Europene responsabil pentru o economie în serviciul cetățenilor, Valdis Dombrovskis, precum și cu Adina Vălean, comisarul european pentru transport.