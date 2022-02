Într-un interviu acordat pentru Digi24, ambasadorul SUA la NATO, Julianne Smith a vorbit despre rolul SUA în fața tensiunilor actuale dintre Rusia și Ucraina. Aceasta susține că la momentul actual, Statele Unite sunt foarte concentrate acum pe ce trebuie să facă pentru a linişti oamenii în ţări precum România şi în alte ţări de pe flancul estic, unde crește îngrijorarea în legătură cu o intervenție rusă în Ucraina.

Întrebată despre garanțiile cerute de Rusia și despre acuzațiile conform cărora Moscova se simtea amenințată de NATO, oficialul spune că până acum au fost clarificate câteva aspecte în acest sens.

În ceea ce privește o eventuală extindere a NATO, Julianne Smith susține că o astfel de decizie se ia doar între cei 30 de membri ai Alianței, fără ca Rusia să aibă un cuvânt de spus în acest sens.

„În acest moment, am clarificat cu Rusia câteva lucruri. În primul rând, am spus clar Rusiei că aceasta este o alianţă defensivă. În al doilea rând, am fost foarte clari că această alianţă nu s-a extins niciodată cu forţa. În al treilea rând, am remarcat că Rusia este agresorul. Rusia a intrat deja în Ucraina, continuă să fie prezentă și în locuri precum Georgia și Moldova. Şi, în ultimul rând, în Consiliul NATO-Rusia, când am discutat personal cu ruşii, am clarificat faptul că o decizie precum extinderea NATO se ia cu adevărat doar între cei 30 de membri ai Alianţei şi ţările aspirante și că Rusia, de fapt, nu are drept de veto asupra acestui proces”, a spus aceasta, pentru sursa citată.

Ce pregătește SUA

SUA a anunțat recent că trupele americane sunt pregătite să fie desfăşurate pe flancul estic, inclusiv în România, în cazul în care criza se prelungește. Întrebată ce se va întâmpla dacă Rusia nu își va retrage trupele foarte curând și dacă prezența suplimentară de trupe americane în țări precum România, ar putea deveni o misiune permanentă, ambasadorul SUA la NATO precizează că rolul SUA este acela de a descuraja acțiunile Rusiei și de a se pregăti pentru situații neprevăzute.

Totodată, ea a adăugat că trupele SUA sunt în alertă maximă și se ocupă în fiecare moment de această situație.

„Este greu să vorbim ipotetic, dar ceea ce vă pot spune acum este că Statele Unite, lucrând îndeaproape cu aliații săi, se concentrează foarte mult să facă tot ce se poate ca să reasigure și să descurajeze acțiunile pe flancul estic al NATO. Accentul este să ne pregătim pentru toate situațiile neprevăzute în timp ce păstrăm deschisă ușa pentru dialog.

Așa că atunci când auziți că Statele Unite și-au plasat trupele – care reprezintă răspunsul NATO – în alertă maximă, înseamnă că se ocupă de situația imediată. Cum se vor desfășura și cum vor arăta toate aceste acțiuni în săptămânile și lunile următoare, rămâne de văzut. Dar acum, Statele Unite sunt foarte concentrate pe ce trebuie să facă pentru a linişti oamenii, ţări precum România şi alte ţări de pe flancul estic”, a adăugat aceasta.

Temerile României

Întrebată despre ce așteptări ar trebui să aibă România în actualele tensiuni, Julianne Smith susține că țara noastră nu trebuie să aibă nicio temere, în contextul în care dacă va exista un gol de apărare, țările membre NATO sunt pregătte să îl acopere.

„Ceea ce noi toți am subliniat aliaților este importanța faptului că trebuie să rămânem uniți. Unul dintre punctele noastre forte acum la NATO este capacitatea noastră de a lucra împreună ca 30 (n.r. – numărul de țări aliate), acest lucru a fost foarte eficient în Consiliul NATO-Rusia.

În al doilea rând, vrem să ne asigurăm că fiecare țară se întreabă dacă are sau nu forțe cu nivel de pregătire adecvat și dacă toate aceste forțe sunt pregătite să acționeze, dacă va fi cazul. În cele din urmă, am discutat cu o mulțime de aliați despre asigurarea faptului că putem acoperi orice gol, orice element lipsă în oricare dintre viitoarele misiuni potențiale sau chiar în, să zicem, Misiunea de Poliție Aeriană Baltică. Căutăm să ne asigurăm că nu există goluri în ceea ce privește capacitățile sau trupele, astfel încât NATO să fie gata, indiferent de ceea ce se poate întâmpla în săptămânile următoare.

Rolul Chinei în fața tensiunilor actuale

Dar cel mai important punct este faptul că cei 30 de aliaţi, care au făcut o treabă atât de bună, s-au unit și vorbesc cu o singură voce, astfel încât continuăm să rămânem uniţi şi să ajungem la un consens cu privire la modul în care Rusia este, de fapt, agresorul, nu NATO”, a mai spus aceasta.

Referitor la rolul Chinei în fața actualelor tensiuni, Julianne Smith precizează că această mare putere a fost un subiect de discuție în ultimii ani, în contextul în care crează provocări pentru NATO, inclusiv în Europa.

„China este o problemă despre care Alianţa a început recent, în ultimii ani, să vorbească mai mult şi cred că ceea ce veţi vedea, după cum probabil ştiţi, unii dintre telespectatorii dvs sunt la curent că NATO îşi rescrie conceptul strategic în această vară, la summitul de la Madrid. Pe măsură ce ne concentrăm asupra unor noi amenințări și provocări sau concurenți sistemici, dorim să ne concentrăm asupra unor țări precum China, care continuă să provoace sau să creeze provocări pentru NATO, chiar și aici, în interiorul Europei.

Așa că am dori să vedem că se lucrează mai mult în această direcție. Ultimul lucru pe care îl voi menționa este că Alianța lucrează mai mult la analizarea relației dintre Rusia și China. Aceste două țări încă învață una de la alta și dorim să ne concentrăm asupra acestei relații, să ne asigurăm că apreciem și înțelegem pe deplin modul în care NATO poate aborda legătura dintre cele două țări”, a adăugat Julianne Smith.