In fiecare an peste 250 de artisti de pe tot globul prezinta productii de exceptie din patru genuri muzicale – jazz, blues, pop si clasic.

In urma selectiei realizate de organizatori si specialisti au fost invitate 23 de trupe de jazz din 23 de tari: Africa de Sud, Australia, Belgia, China, Danemarca, Finlanda, Franta, Germania, Indonesia, Iran, Israel, Italia, Marea Britanie, Nigeria, Olanda, Polonia, Romania, Rusia, Statele Unite ale Americii, Tara Galilor, Tunisia, Turcia si Ucraina.

Artistii vor oferi un maraton de jazz sub forma de concurs, concerte, jam session, repetitii deschise, ateliere pentru public, sesiuni de autografe si master-classes.

Luigi Gageos, directorul EUROPAfest declara: „Pentru sectiunea de jazz a festivalului s-a inregistrat un numar ridicat de aplicatii de pe tot globul. Artisti recunoscuti sau tinere talente emergente au intrat in competitia de proiecte care s-a incheiat la 1 martie.

A fost emotionant sa vad interesul si deschiderea muzicienilor de a veni in Romania in contextul actual. E adevarat ca festivalul nostru si-a castigat un prestigiu binemeritat dincolo de hotare, dar muzica e cea care ne uneste. Ea s-a auzit dincolo de masti si va rasuna si peste glasul armelor. Ne dorim ca EUROPAfest#29 sa fie un motiv de bucurie.”

Toate noutatile si informatiile referitoare la festival vor fi comunicate online www.EUROPAfest.ro, www.jazzfest.ro si pe paginile de social media EUROPAfest – Facebook, Instagram, Twitter.

Festivalul EUROPAfest este un eveniment premium pentru cei pasionati de muzica. Este destinat in egala masura unui public rafinat si celor care vor sa experimenteze aceste genuri muzicale.

Scopul sau, inca de la prima editie, a fost sa aduca in Romania artisti ai scenelor internationale, criteriul de selectie fiind valoarea muzicala si nu campania de marketing sau de promovare a vreunui artist. “It’s all about live, quality music !” este sloganul ales pentru 2022.

In 2005, EUROPAfest a fost primul eveniment din Romania caruia Casa Regala i-a acordat Inaltul Patronaj, iar din 2015 a fost inclus pe lista celor mai apreciate festivaluri din Europa, primind titulatura de festival EFFE | Europe’s Finest Festivals.