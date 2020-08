Preşedintele USR, Dan Barna, a anunţat, sâmbătă, că în cadrul Congresului formaţiunii a fost aprobată fuziunea cu PLUS.

„Congresul USR a aprobat fuziunea cu PLUS. Am fost împreună de la început, am fost puternici în alianţă, unirea este un pas firesc. Este ceea ce şi-au dorit membrii noştri, este ceea ce ne-a cerut electoratul.

”Luptăm pentru idealurile şi principiile noastre”

Împreună suntem şi mai hotărâţi să luptăm pentru idealurile şi principiile noastre, iar voinţa noastră de a schimba România în bine este începând de astăzi şi mai puternică. Vechile partide au avut timp de 30 de ani şansa să dovedească ce pot să facă. Acum e rândul generaţiei noastre să decidă cum va arăta această ţară”, a scris Dan Barna pe pagina sa de Facebook.

În plus, Barna a criticat sâmbătă în termeni duri partidele politice vechi de pe scena politică românească, spunând că acestea şi ”aripile” care s-au desprins din ele au arătat ceea ce pot face pentru România.

”Vechea clasă politică nu mai are ce să ofere în momentul de faţă. Vorbim de o generaţie politică expirată şi de o Românie care merită şi aşteaptă mai mult”, a afirmat el, la sesiunea comună a forurilor de conducere ale USR şi PLUS, pentru validarea Protocolului de fuziune dintre cele două formaţiuni.

”Foarte multă corupție”

”Vedem corupţie foarte multă în jur pentru că mulţi dintre noi am ajuns în această poveste care se cheamă USR-PLUS tocmai din dorinţa de a lupta cu corupţia care risipeşte fondurile publice.

România de mult timp nu mai are o problemă de bani. Lipsa autostrăzilor sau a unor spitale performante nu e din cauza banilor. E din cauza corupţiei. Fericiţi în România sunt în realitate doar clienţii vechilor partide.

Dacă ne uităm înainte şi dacă ne uităm la noi, la ce a fost USR-ul, la ce a fost PLUS-ul, vedem foarte mult potenţial, încredere şi vedem dorinţa de a face bine.

Proiectul acesta se întâmplă astăzi nu dintr-un orgoliu de moment, ci din faptul că suntem foarte conştienţi de faptul că e nevoie de USR-PLUS.

”Testul: câștigarea încrederii electoratului”

Fostul premier Dacian Cioloş, fondator al PLUS, a afirmat sâmbătă, în cadrul congresului extraordinar în care USR şi PLUS votează fuziunea dintre cele două partide, că ”testul” pentru USR şi PLUS va fi să câştige încrederea electoratului care ar fi tentat să voteze PNL pentru că are experienţă la guvernare şi să convingă acest electorat că USR şi PLUS au capacitatea de a guverna.

Cioloş, a anunţat că membrii PLUS au votat în proporţie de peste 80% fuziunea cu Uniunea Salvaţi România (USR).

„Au votat 1.557 de delegaţi din 1.835 de delegaţi acreditaţi. Din cei care au votat, au votat pentru ‘Da’ 1.299, ceea ce reprezintă 83,43%. Au votat ‘Nu’ 240, ceea ce reprezintă 15,41% şi s-au abţinut 18 colegi, ceea ce reprezintă 1,16% din cei care au votat. Deci avem, practic, fuziunea aprobată cu 83,43% din cei care au votat”, a anunţat Dacian Cioloş.

”Același scop”

Dacian Cioloş a afirmat, sâmbătă, în cadrul Convenţiei formaţiunii, că a propus fuziunea cu USR pentru că ea corespunde ideii „împreună” şi se substituie aceluiaşi scop pentru care a muncit în ultimii patru ani.

„Uniunea cu USR se substituie pentru mine aceluiaşi scop pentru care am muncit de 4 ani de zile încoace. Acum, în campania pentru alegerile locale şi înainte cu câteva luni de alegerile generale cred că trebuie să arătăm că uniţi putem învinge resemnarea şi evitarea, pentru că acestea sunt lucruri care riscă să se înrădăcineze încet-încet nu doar în rândul membrilor din partid, dar mai ales în rândul votanţilor, celor pe care i-am avut în 2019 la vot şi pe care trebuie să îi avem la vot în 2020”, a declarat Dacian Cioloş, în cadrul Convenţiei PLUS în cadrul căreia se decide fuziunea cu USR.

El a adăugat că a propus fuziunea pentru că ea corespunde ideii „împreună”.

”Nu e un proiect ușor”

„Fuziunea n-am decis să v-o propunem pentru că e un proiect uşor şi nici pentru că e un proiect cu rezultat simplu. Am propus fuziunea pentru că ea corespunde ideii de împreună cu care am pornit la acest drum. Dacă n-o să putem construi ceea ce visăm împreună cu cei pe care în mod natural ne simţim mai apropiaţi ca şi crez, ca şi obiective, ca şi viziune, cum o să putem construi cu cei care sunt mai departe de viziune a pe care o avem noi?

Va fi nevoie de cât mai mulţi, noi trebuie să ne adresăm în primul rând României, tuturor românilor tuturor cetăţenilor români dacă vrem să fim credibili şi dacă vrem să facem schimbarea asta şi va trebui să convingem pe cât mai mulţi, nu doar înainte de alegeri să ne voteze, dar şi după aceea dacă ajungem la guvernare.

Cumva, fuziunea este şi un proiect test, pentru că dacă nu reuşim să ne aliniem noi între noi, ne va fi foarte greu s-o facem cu oameni care sunt mult mai departe, în momentul de faţă, de noi în ceea ce priveşte felul în care vedem lucrurile”, a spus Cioloş.