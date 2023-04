Compania a trimis un comunicat în cursul zilei de vineri, 14 aprilie, în care spune că Müjdat Tiryaki a fost numit pentru funcția de președinte al Ford Otosan Craiova. Tot aici, el a ocupat funcția de director din august 2022.

El va ocupa noua funcție de la data de 1 mai 2023, după ce Josephine Payne a fost numită director general adjunct al Ford Otosan.

”În noul său rol, Tiryaki va fi responsabil de supervizarea operaţiunilor de producţie vehicule şi motoare, precum şi a altor funcţiuni de suport. În calitate de preşedinte, el va conduce echipa din Craiova în menţinerea rolului său cheie în călătoria Ford Otosan către era electrificării, în contextul lansărilor următoare de vehicule electrice, respectiv modelele E-Transit Courier, E-Tourneo Courier şi Puma”, se arată în comunicatul respectiv.

Tiryaki s-a alăturat Ford Otosan în 2000

După ce s-a alăturat echipei Ford Otosan ca inginer industrial în 2000, Tiryaki a deținut o serie de funcții de conducere legate de producția Ford Transit. Ulterior, a devenit manager în cadrul secției de caroserie a uzinei din Craiova, unde a lucrat între 2010 și 2012.

Tiryaki a ocupat apoi mai multe funcții de conducere în cadrul secției de caroserie a uzinei Gölcük din Turcia. Înainte de a deveni director al uzinei din Craiova, în august 2022, Tiryaki a fost șeful uzinei din Gölcük, unde a supravegheat proiectele de creștere a capacității de producție și lansarea E-Transit.

În timpul mandatului său, uzina Ford Otosan din Gölcük a primit certificarea ca Farul celei de-a patra industrii avansate (4IR) și a fost inclusă în inițiativa „A patra revoluție industrială” a Forumului Economic Mondial.

Müjdat Tiryaki a obținut o diplomă de licență în inginerie industrială la Universitatea Tehnică din Orientul Mijlociu și un master în științe la Universitatea din Kocaeli.

Ford Otosan are acțiuni deținute de Ford Motor Company și Koç Holding

Înființată în 1959, Ford Otosan (Ford Otomotiv Sanayi A.Ș.) este o companie cotată la bursă, cu acțiuni egale deținute de Ford Motor Company și Koç Holding. Este a doua cea mai mare organizație industrială din Turcia și cea mai valoroasă companie din domeniul auto listată la Bursa de Valori din Istanbul (Borsa İstanbul). Cu operațiuni în patru centre principale, inclusiv fabricile din Kocaeli și Eskișehir (Turcia), fabrica din Craiova (România) și Centrul de Cercetare și Proiectare din Istanbul (Turcia), Ford Otosan are peste 20.000 de angajați. Compania este cel mai mare producător de vehicule comerciale pentru Ford Europa și are capacitatea de a proiecta, dezvolta și testa un vehicul complet, inclusiv motorul acestuia, de la zero până la produsul final.