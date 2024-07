Potrivit asociației, principalul factor care ne diferențiază de alte țări este frecvența accidentelor rutiere și valoarea daunelor medii. Din păcate, România este supranumită „Țara accidentului la minut”, având loc un accident rutier la fiecare 80 de secunde, pentru care se plătesc în medie peste 2.000 de euro.

Mai simplu spus, în fiecare oră se plătesc daune de aproximativ 90.000 de euro, ceea ce duce la peste 2 milioane de euro zilnic.

În acest context, asociații importante, reprezentative pentru industria de transport, au decis să lupte pentru reducerea frecvenței accidentelor rutiere, implicându-se în proiectul de țară inițiat de UNSAR, intitulat Coaliția pentru Siguranță Rutieră. Așa cum am mai spus, aplecarea către zona de prevenție rutieră, nu doar că ar conduce la salvarea a multe vieți, dar și ar duce și la scăderea frecvenței accidentelor rutiere, care influențează primele RCA”, se precizează în comunicat.

Potrivit UNSAR, plafonarea primelor RCA încalcă flagrant normele Uniunii Europene și neglijează faptul că prețul polițelor RCA este influențat de numărul mare de accidente, de despăgubirile plătite și de costurile în creștere.

De exemplu, asigurătorii au văzut creșteri ale taxelor și contribuțiilor pentru RCA, de la 6,6% în 2021 la aproximativ 13% în 2023. Asigurătorii care au ignorat aceste principii economice fundamentale sunt cei care au dat faliment în trecut.

De asemenea, UNSAR afirmă că tariful de referință publicat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și calculat de KPMG este doar orientativ. Fiecare asigurător are propria strategie de subscriere a polițelor RCA și propria strategie comercială, toate respectând legislația europeană în domeniu.

„Având în vedere că acest tarif de referință este doar orientativ, pot există situații când șoferii din România vor primi oferte care vor fi mai mici față de tariful de referință, cum evident vor există situații când vor primi oferte care sunt mai mari decât tariful de referință.

Fiind orientativ, o referință, acest tarif reprezintă o medie a unor segmente. Pe scurt, tariful de referință ia în calcul mai multe caracteristici atât ale proprietarului vehiculului (persoană fizică sau persoană juridică), cât și al vehiculului în sine. Prin urmare, vorbim despre categoria vehiculelor (autoturism, motocicletă, autoutilitară remorci etc.), vârstă proprietarului, puterea motorului, masă maximă, numărul de locuri pe scaune și județul unde este înmatriculat vehiculul respectiv.

Asigurătorii din toată lumea, nu doar din România, pentru a putea identifica cât mai bine riscul unui polițe pe care o subscriu, pot lua în calcul numeroși factori, precum: istoricul de daune, marca, modelul, capacitatea cilindrică, puterea dezvoltată, vechimea vehiculului, numărul de kilometri parcurși într-un an, numărul de locuri pe scaun, localitatea sau regiunea unde este înmatriculat etc.. Calculul KPMG arată faptul că regiunea București/Ilfov are un alt tarif de referință decât alte regiuni, deoarece frecvența accidentelor rutiere din această zona este mult mai mare față de frecvența accidentelor rutiere din alte județe.

Practic, toate detaliile contează pentru a putea identifica cât mai bine riscul pe care asigurătorul îl va lua în propriul portofoliu și, implicit, cât va trebui să plătească sub formă de despăgubiri și ce rezerve va trebui să constituie, conform legii”, mai susține UNSAR.