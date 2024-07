Marcel Ciolacu admite că statul trebuie să intervină când există „emoţie” pe piaţă

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, duminică după-amiază, că va interveni mereu în piaţa RCA atunci când este vorba despre „emoţie”, referindu-se la creşterile de preţuri din România, cum au fost cele de la carburanţi. Cu toate acestea, în momentul în care piaţa va fi stabilizată, plafonarea va fi ridicată.

Întrebat despre preţurile RCA, premierul Marcel Ciolacu a explicat că acestea variază în funcţie de dinamica pieţei și că autoritatea de supraveghere financiară (ASF) ar trebui consultată pentru a înțelege mai bine dinamica prețurilor. El a adăugat că prețurile se raportează la incidente și funcționează pe baza unei economii de piață: dacă un șofer nu are niciun incident, RCA scade, iar dacă are trei incidente într-un an, RCA crește.

Ciolacu a menționat că a fost necesară plafonarea într-o perioadă de „emoţie”, pentru a nu permite ca această emoţie să se reflecte în economia și tarifele cetăţenilor. Odată depășită această emoție, trebuie revenit la regulile pieței.

„Încercaţi să vorbiţi cu ASF-ul şi să vedeţi dinamica preţurilor. Presupun că se raportează la incidente. Aşa funcţionează o economie. În funcţie de incidente se vine cu un preţ diferenţiat. Ştiţi şi dumneavoastră că, dacă aveţi un autoturism şi nu aveţi niciun incident, RCA vă scade. Dacă aveţi 3 incidente într-un an, RCA vă creşte. Asta este economie de piaţă. Eu ce ar trebui să fac, a trebuit să plafonez într-o perioadă în care venea o emoţie, cum era la fier beton, cum a fost la motorină. Nu am lăsat ca o emoţie să se vadă în economie şi în tariful cetăţeanului. Acea emoţie a fost depăşită şi trebuie să reintrăm în regulile pieţei”, a afirmat duminică, 28 iulie, premierul Marcel Ciolacu.

ASF nu este în subordinea Guvernului. Premierul ar încălca legea dacă ar da ordine instituţiei

Întrebat de ce preţul RCA se aplică diferit în Bucureşti, Ciolacu a precizat că acest aspect trebuie explicat de ASF, deoarece autoritatea nu este subordonată Guvernului și nu dorește să încalce legea sau să fie sancționat pentru vreo intervenţie. El a subliniat că ASF trebuie să ofere clarificări în această privință.

„Cred că cel mai bine îl chemaţi pe preşedintele ASF, ştiţi că nu este subordonat Guvernului, nu îmi cereţi să fiu şeful autorităţilor de reglementare, fiindcă aş încălca legea şi ne-ar sancţiona Comisia. Chemaţi ASF-ul şi o să vă explice”, le-a spus Marcel Ciolacu jurnaliştilor.

Premierul a reiterat că va interveni pe piaţă atunci când este vorba de „emoţie” și a adăugat că, odată ce piața se stabilizează, plafonarea trebuie ridicată.

Ciolacu a menționat că discuțiile continuă și că președintele ASF va avea întâlniri cu toți asiguratorii pentru a lua cele mai bune măsuri.